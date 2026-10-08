Spotify запустил technology.spotify.com — новый сайт, через который компания будет предлагать внешним клиентам технологические решения, созданные для собственных нужд. На платформе собраны продукты с открытым исходным кодом и платные сервисы для команд разработчиков и корпоративных пользователей, сообщает TechCrunch.

Инструменты для разработчиков

Выход Spotify на этот рынок начался не с нового сайта. В 2020 году компания открыла исходный код Backstage — платформы и фреймворка для создания настраиваемых порталов для разработчиков. С 2023 года Spotify продает Confidence, платформу для экспериментов с программным обеспечением, а с 2024 года — корпоративную платформу разработки Portal.

Ранее в этом году компания также начала продавать Xirp — инструмент для управления агентами искусственного интеллекта, которые помогают писать код. Новый сайт должен объединить эти решения, которые Spotify создавала для работы собственного сервиса с аудиторией в 777 млн активных пользователей в месяц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ставка на корпоративный рынок

Старший вице-президент Spotify по технологиям и платформам Тайсон Сингер отметил, что компанию часто спрашивают, почему стриминговый сервис продает программное обеспечение. По его словам, за потребительским приложением Spotify работают сотни межфункциональных команд, которые ежедневно выпускают продукты и код.

В Spotify считают, что развитие ИИ ускоряет создание программного обеспечения, однако одновременно повышает его сложность, расходы и операционную нагрузку. Компания рассчитывает, что командам разработчиков и дальше будут нужны базовые сервисы, в том числе решения, адаптированные для работы с агентами ИИ.

Цены на technology.spotify.com не указаны: потенциальным клиентам предлагают обратиться в отдел продаж и обсудить свои потребности. Spotify не раскрывает в финансовой отчетности, какой доход ей приносит продажа корпоративного программного обеспечения.

Читай нас в