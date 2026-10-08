Spotify推出企业工具销售网站——TechCrunch

Spotify推出了technology.spotify.com，这是一个新网站，公司将通过该网站向外部客户提供为自身需求开发的技术解决方案。该平台汇集了面向开发团队和企业用户的开源产品及付费服务，TechCrunch报道。

面向开发者的工具

Spotify进入这一市场并非始于新网站。2020年，该公司开放了Backstage的源代码。Backstage是一个用于构建可定制开发者门户的平台和框架。自2023年以来，Spotify一直在销售用于软件实验的平台Confidence；自2024年以来，则销售企业开发平台Portal。

今年早些时候，该公司还开始销售Xirp，这是一款用于管理帮助编写代码的人工智能代理的工具。新网站旨在整合这些解决方案，它们是Spotify为运营其自身服务而开发的，该服务拥有7.77亿月活跃用户。

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押注企业市场

Spotify技术与平台高级副总裁泰森·辛格指出，公司经常被问到，为何一家流媒体服务商要销售软件。据他介绍，在Spotify的消费者应用背后，有数百个跨职能团队每天发布产品和代码。

Spotify认为，人工智能的发展正在加快软件创建，但同时也增加了其复杂性、成本和运营负担。该公司预计，开发团队仍将需要基础服务，包括适配与人工智能代理协作的解决方案。

technology.spotify.com未列出价格：潜在客户被建议联系销售部门并讨论自身需求。Spotify未在财务报告中披露销售企业软件带来的收入。

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