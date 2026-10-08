Spotify uruchomił technology.spotify.com — nową stronę, za pośrednictwem której firma będzie oferować zewnętrznym klientom rozwiązania technologiczne stworzone na własne potrzeby. Platforma skupia produkty open source i płatne usługi dla zespołów programistycznych oraz użytkowników korporacyjnych, informuje TechCrunch.

Narzędzia dla deweloperów

Wejście Spotify na ten rynek nie zaczęło się od nowej strony. W 2020 roku firma udostępniła kod źródłowy Backstage — platformy i frameworka do tworzenia konfigurowalnych portali dla deweloperów. Od 2023 roku Spotify sprzedaje Confidence, platformę do eksperymentów z oprogramowaniem, a od 2024 roku — korporacyjną platformę programistyczną Portal.

Wcześniej w tym roku firma zaczęła również sprzedawać Xirp — narzędzie do zarządzania agentami sztucznej inteligencji, którzy pomagają pisać kod. Nowa strona ma połączyć te rozwiązania, które Spotify stworzył do obsługi własnego serwisu dla odbiorców liczących 777 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

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Stawka na rynek korporacyjny

Starszy wiceprezes Spotify ds. technologii i platform Tyson Singer zauważył, że firma często jest pytana, dlaczego serwis streamingowy sprzedaje oprogramowanie. Według niego za konsumencką aplikacją Spotify stoją setki międzyfunkcyjnych zespołów, które każdego dnia wydają produkty i kod.

W Spotify uważają, że rozwój AI przyspiesza tworzenie oprogramowania, lecz jednocześnie zwiększa jego złożoność, koszty i obciążenie operacyjne. Firma zakłada, że zespoły programistyczne nadal będą potrzebować podstawowych usług, w tym rozwiązań dostosowanych do pracy z agentami AI.

Ceny na technology.spotify.com nie są podane: potencjalnym klientom proponuje się kontakt z działem sprzedaży i omówienie swoich potrzeb. Spotify nie ujawnia w sprawozdaniach finansowych, jaki przychód przynosi mu sprzedaż oprogramowania korporacyjnego.

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