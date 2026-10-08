Spotify запустив сайт для продажу корпоративних інструментів — TechCrunch

Spotify запустив technology.spotify.com — новий сайт, через який компанія пропонуватиме зовнішнім клієнтам створені для власних потреб технологічні рішення. На платформі зібрали продукти з відкритим кодом і платні сервіси для команд розробників та корпоративних користувачів, повідомляє TechCrunch.

Інструменти для розробників

Вихід Spotify на цей ринок почався не з нового сайту. У 2020 році компанія відкрила вихідний код Backstage — платформи та фреймворку для створення налаштованих порталів для розробників. Із 2023 року Spotify продає Confidence, платформу для експериментів із програмним забезпеченням, а з 2024 року — корпоративну платформу розробки Portal.

Раніше цього року компанія також почала продавати Xirp — інструмент для керування агентами штучного інтелекту, що допомагають писати код. Новий сайт має об'єднати ці рішення, які Spotify створювала для роботи власного сервісу з аудиторією у 777 млн активних користувачів на місяць.

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Ставка на корпоративний ринок

Старший віцепрезидент Spotify із технологій та платформ Тайсон Сінгер зазначив, що компанію часто запитують, чому стримінговий сервіс продає програмне забезпечення. За його словами, за споживчим застосунком Spotify працюють сотні міжфункціональних команд, які щодня випускають продукти та код.

У Spotify вважають, що розвиток ШІ прискорює створення програмного забезпечення, проте водночас збільшує його складність, витрати та операційне навантаження. Компанія розраховує, що командам розробників і надалі будуть потрібні базові сервіси, зокрема рішення, адаптовані до роботи з агентами ШІ.

Ціни на technology.spotify.com не вказані: потенційним клієнтам пропонують звернутися до відділу продажів і обговорити свої потреби. Spotify не розкриває у фінансовій звітності, який дохід їй приносить продаж корпоративного програмного забезпечення.

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