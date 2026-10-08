Uber и китайский разработчик автономных автомобилей Pony.ai планируют запустить сервис роботакси в Лондоне, Великобритания. В ближайшие недели компании начнут в британской столице испытания роботакси Pony.ai поколения Gen-7, сообщает TechCrunch.

Расширение партнерства в Европе

Uber и Pony.ai начали сотрудничество в мае 2025 года, первоначально сосредоточившись на рынках Ближнего Востока. Позднее партнеры расширили договоренности на Европу, где планируют задействовать 2 тысячи роботакси. Реализацию этого плана должны начать с Загреба — столицы Хорватии.

В августе 2026 года Uber и Pony.ai вместе со стартапом Verne запустили в Загребе сервис автономных поездок. Pony.ai предоставляет систему автономного вождения и роботакси Arcfox Alpha T5, разработанное совместно с китайским автопроизводителем BAIC. Verne владеет автопарком и управляет им, а Uber обеспечивает доступ к своей сети заказа поездок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Модель для Лондона и другие партнеры

Лондонский сервис должен работать по схожей модели, однако компании пока не уточнили, кто будет владельцем автопарка и отвечать за его эксплуатацию.

Pony.ai не будет единственным партнером Uber в сфере роботакси в Лондоне. Uber также сотрудничает с британским стартапом Wayve, разрабатывающим технологии автономного вождения, и инвестировал в него. В феврале 2026 года Wayve привлек $1,2 млрд инвестиций от Microsoft, Nvidia и Uber. Объем финансирования может вырасти до $1,5 млрд благодаря дополнительным $300 млн от Uber при условии развертывания роботакси, начиная с Лондона.

Uber заключил соглашения более чем с 30 компаниями в сфере автономного транспорта. Компания рассчитывает до конца 2026 года предложить поездки без водителя максимум в 15 городах мира, примерно поровну в США и других странах.

Читай нас в