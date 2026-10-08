Uber i chiński deweloper pojazdów autonomicznych Pony.ai planują uruchomić usługę robotaksówek w Londynie w Wielkiej Brytanii. W najbliższych tygodniach firmy rozpoczną w brytyjskiej stolicy testy robotaksówek Gen-7 firmy Pony.ai, informuje TechCrunch.

Rozszerzenie partnerstwa w Europie

Uber i Pony.ai rozpoczęły współpracę w maju 2025 roku, początkowo koncentrując się na rynkach Bliskiego Wschodu. Później partnerzy rozszerzyli porozumienie na Europę, gdzie planują wdrożyć 2 tysiące robotaksówek. Realizację tego planu mają rozpocząć od Zagrzebia, stolicy Chorwacji.

W sierpniu 2026 roku Uber i Pony.ai wraz ze startupem Verne uruchomiły w Zagrzebiu usługę autonomicznych przejazdów. Pony.ai dostarcza system autonomicznej jazdy oraz robotaksówkę Arcfox Alpha T5, opracowaną wspólnie z chińskim producentem samochodów BAIC. Verne jest właścicielem floty i nią zarządza, a Uber zapewnia dostęp do swojej sieci zamawiania przejazdów.

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Model dla Londynu i inni partnerzy

Usługa w Londynie ma działać według podobnego modelu, jednak firmy nie sprecyzowały jeszcze, kto będzie właścicielem floty i odpowiadał za jej eksploatację.

Pony.ai nie będzie jedynym partnerem Ubera w dziedzinie robotaksówek w Londynie. Uber współpracuje również z brytyjskim startupem Wayve, który rozwija technologie autonomicznej jazdy, i zainwestował w niego. W lutym 2026 roku Wayve pozyskał 1,2 mld dolarów inwestycji od Microsoftu, Nvidii i Ubera. Finansowanie może wzrosnąć do 1,5 mld dolarów dzięki dodatkowym 300 mln dolarów od Ubera pod warunkiem wdrożenia robotaksówek, począwszy od Londynu.

Uber zawarł umowy z ponad 30 firmami z sektora transportu autonomicznego. Firma spodziewa się, że do końca 2026 roku zaoferuje przejazdy bez kierowcy w maksymalnie 15 miastach na świecie, w przybliżeniu po równo w USA i innych krajach.

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