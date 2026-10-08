Uber和中国自动驾驶汽车开发商Pony.ai计划在英国伦敦推出自动驾驶出租车服务。未来几周内，两家公司将开始在英国首都测试Pony.ai第七代（Gen-7）自动驾驶出租车，TechCrunch报道。

扩大在欧洲的合作伙伴关系

Uber和Pony.ai于2025年5月开始合作，最初专注于中东市场。此后，合作伙伴将协议扩大至欧洲，计划部署2000辆自动驾驶出租车。该计划预计将从克罗地亚首都萨格勒布开始实施。

2026年8月，Uber和Pony.ai与初创公司Verne共同在萨格勒布推出自动驾驶出行服务。Pony.ai提供自动驾驶系统及Arcfox Alpha T5自动驾驶出租车，该车型与中国汽车制造商BAIC联合开发。Verne拥有并运营车队，而Uber提供接入其叫车网络的渠道。

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伦敦模式及其他合作伙伴

伦敦服务预计将采用类似模式，但两家公司尚未说明谁将拥有车队并负责其运营。

Pony.ai不会是Uber在伦敦自动驾驶出租车领域的唯一合作伙伴。Uber还与开发自动驾驶技术的英国初创公司Wayve合作，并对其进行了投资。2026年2月，Wayve从微软、英伟达和Uber获得了12亿美元投资。若自动驾驶出租车得以部署并从伦敦开始推广，Uber额外提供的3亿美元可使融资总额增至15亿美元。

Uber已与自动驾驶运输领域30多家公司达成协议。该公司预计到2026年底将在全球最多15座城市提供无人驾驶出行服务，美国和其他国家的城市数量大致各占一半。

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