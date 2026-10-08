Uber і Pony.ai планують запустити роботаксі в Лондоні — TechCrunch

Uber та китайський розробник автономних автомобілів Pony.ai планують запустити сервіс роботаксі в Лондоні, Велика Британія. Найближчими тижнями компанії розпочнуть у британській столиці випробування роботаксі Pony.ai покоління Gen-7, повідомляє TechCrunch.

Розширення партнерства в Європі

Uber і Pony.ai почали співпрацю у травні 2025 року, спершу зосередившись на ринках Близького Сходу. Згодом партнери розширили домовленості на Європу, де планують залучити 2 тисячі роботаксі. Розгортання цього плану мають почати із Загреба — столиці Хорватії.

У серпні 2026 року Uber і Pony.ai разом зі стартапом Verne запустили в Загребі сервіс автономних поїздок. Pony.ai надає систему автономного водіння та роботаксі Arcfox Alpha T5, розроблене з китайським автовиробником BAIC. Verne володіє автопарком і керує ним, а Uber забезпечує доступ до своєї мережі замовлення поїздок.

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Модель для Лондона та інші партнери

Лондонський сервіс має працювати за схожою моделлю, однак компанії поки не уточнили, хто буде власником автопарку та відповідатиме за його експлуатацію.

Pony.ai не буде єдиним партнером Uber у сфері роботаксі в Лондоні. Uber також співпрацює з британським стартапом Wayve, що розробляє технології автономного водіння, та інвестував у нього. У лютому 2026 року Wayve залучив 1,2 млрд доларів інвестицій від Microsoft, Nvidia та Uber. Обсяг фінансування може зрости до 1,5 млрд доларів завдяки додатковим 300 млн доларів від Uber за умови розгортання роботаксі, починаючи з Лондона.

Uber уклав угоди більш ніж із 30 компаніями у сфері автономного транспорту. Компанія розраховує до кінця 2026 року запропонувати поїздки без водія щонайбільше у 15 містах світу, приблизно порівну у США та інших країнах.

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