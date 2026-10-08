W Polsce państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego BGK ogłosił uruchomienie Vinci Space Tech Fund — pierwszego w kraju funduszu wspierającego firmy rozwijające technologie kosmiczne. Jego wartość wyniesie 500 mln złotych, czyli 114 mln euro. Fundusz planuje zainwestować w 15–20 firm z branży, informuje Notes from Poland.

Inwestycje do 100 mln złotych

Za pośrednictwem mechanizmu inwestycyjnego Vinci BGK będzie inwestował w wybrane firmy od 10 mln do 100 mln złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Polski zaznaczyło, że fundusz będzie ukierunkowany na przedsiębiorstwa mające potencjał szybkiego wzrostu i wejścia na rynki międzynarodowe.

Głównymi odbiorcami inwestycji mają być polskie firmy. Jednocześnie finansowanie będą mogły pozyskać także przedsiębiorstwa z innych krajów europejskich, jeśli ich główna działalność koncentruje się w Polsce.

Obszary działalności funduszu obejmują satelity, optykę i obserwację Ziemi, łączność satelitarną, elektronikę i fotonikę, rakiety i systemy napędowe, a także sztuczną inteligencję. Oprócz środków finansowych uczestnicy programu będą otrzymywać konsultacje i wsparcie od partnerów inicjatywy.

Partnerzy funduszu

Partnerami Vinci Space Tech Fund zostały Polska Agencja Kosmiczna, Krakowski Park Technologiczny, gdzie odbyła się prezentacja inicjatywy, a także fiński producent i operator mikrosatelitów ICEYE. Jednym z założycieli ICEYE jest Polak Rafał Modrzewski.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krakowski Park Technologiczny, miasto Kraków i Wydział Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej mają zapewnić znaczną część ekspertyzy akademickiej, badawczej i technicznej. ICEYE będzie dzielić się doświadczeniem w rozwijaniu firmy kosmicznej i wejściu na światowe rynki.

Inicjator utworzenia funduszu, minister finansów Polski Andrzej Domański, oświadczył, że sektor kosmiczny jest ważny dla reagowania na zagrożenia, ochrony infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz monitorowania terytorium Polski i przyległych obszarów. Prezes zarządu BGK Mirosław Czekaj również powiązał rozwój branży ze wzmacnianiem technologicznej suwerenności kraju.

Rozwój sektora kosmicznego

Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku. Od tego czasu jej sektor przeszedł od dostarczania komponentów do zagranicznych misji do rozwijania własnych satelitów i systemów kosmicznych. W 2024 roku wystrzelono największego polskiego satelitę EagleEye, stworzonego przez konsorcjum polskich firm i instytucji naukowych.

W lipcu Warszawę wybrano na siedzibę nowego centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, które będzie specjalizować się w bezpieczeństwie cywilnym i odporności. W materiale zaznaczono również, że wojna Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie zwiększyła uwagę na znaczenie własnych zdolności kosmicznych dla bezpieczeństwa narodowego.

Czytaj nas na