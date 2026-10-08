Xbox成立XP部门，负责电影、剧集和活动业务——The Verge

Xbox正在成立一个新的集中化XP部门，负责协调该品牌在电子游戏之外项目的发展。其中包括电影和电视剧改编、消费品、现场活动，以及与内容创作者和品牌的合作。The Verge报道。

四个工作方向

XP将纳入已在这些领域开展工作的Xbox团队。该部门将整合四个投资领域：负责电影、电视及其他线性叙事形式的Xbox Pictures；负责与游戏系列相关商品的Xbox Products；负责现场活动、沉浸式项目、游乐设施、直播和访客空间的Xbox Places；以及负责与创作者、品牌和社群合作的Xbox Partnerships。

凯琳·沃尔特斯将担任XP总裁，她此前任职于Minecraft开发商Mojang。玛丽亚·安杰利杜-史密斯将领导Mojang和Minecraft，她将离开Reddit首席产品官一职。她预计于10月19日开始工作。

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游戏系列改编作品

Xbox已经在开发多部旗下游戏系列的影视改编作品。其中包括A Minecraft Movie的续集、为Prime Video制作的真人剧集Fallout第三季、基于Call of Duty的电影，以及为Netflix制作的Diablo动画剧集。

Xbox首席战略官马修·鲍尔表示，游戏仍将是这些系列以及Xbox本身的核心。他说，XP将与工作室的创意团队和外部合作伙伴合作，为观众提供与喜爱游戏世界互动的新方式。

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