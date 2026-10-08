Xbox запускает подразделение XP для фильмов, сериалов и мероприятий — The Verge

Xbox запускает новое централизованное подразделение XP, которое будет координировать развитие проектов бренда за пределами видеоигр. Речь, в частности, идет о кино- и телеадаптациях, потребительских товарах, мероприятиях вживую и партнерствах с авторами контента и брендами. Об этом сообщает The Verge.

Четыре направления работы

В XP войдут команды Xbox, которые уже работают в этих направлениях. Подразделение объединит четыре сферы инвестиций: Xbox Pictures для кино, телевидения и других линейных форматов повествования; Xbox Products для товаров, связанных с игровыми франшизами; Xbox Places для мероприятий вживую, иммерсивных проектов, аттракционов, трансляций и пространств для посетителей; Xbox Partnerships для сотрудничества с авторами, брендами и сообществами.

Президентом XP станет Кейлин Уолтерс, которая переходит на эту должность из Mojang, разработчика Minecraft. Mojang и Minecraft возглавит Мария Анджелиду-Смит, которая покидает должность главного директора по продукту Reddit. Она должна приступить к работе 19 октября.

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Адаптации игровых франшиз

Xbox уже разрабатывает несколько экранных адаптаций своих игровых франшиз. Среди них — продолжение A Minecraft Movie, третий сезон игрового сериала Fallout для Prime Video, фильм по Call of Duty и анимационный сериал Diablo для Netflix.

Главный стратегический директор Xbox Мэттью Болл заявил, что игры останутся в центре этих франшиз и самого Xbox. По его словам, XP будет сотрудничать с творческими командами студий и внешними партнерами, чтобы предложить аудитории новые способы взаимодействия с мирами любимых игр.

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