Xbox uruchamia dział XP dla filmów, seriali i wydarzeń — The Verge

Xbox uruchamia nowy scentralizowany dział XP, który będzie koordynował rozwój projektów marki wykraczających poza gry wideo. Chodzi między innymi o adaptacje filmowe i telewizyjne, produkty konsumenckie, wydarzenia na żywo oraz partnerstwa z twórcami treści i markami. Informuje o tym The Verge.

Cztery obszary działalności

Do XP wejdą zespoły Xbox, które już pracują w tych obszarach. Dział połączy cztery obszary inwestycji: Xbox Pictures dla filmu, telewizji i innych linearnych formatów narracyjnych; Xbox Products dla produktów związanych z franczyzami gier; Xbox Places dla wydarzeń na żywo, projektów immersyjnych, atrakcji, transmisji i przestrzeni dla odwiedzających; oraz Xbox Partnerships dla współpracy z twórcami, markami i społecznościami.

Prezesem XP zostanie Kayleen Walters, która przechodzi na to stanowisko z Mojang, twórcy Minecrafta. Mojang i Minecraft obejmie Maria Angelidou-Smith, która odchodzi ze stanowiska dyrektorki ds. produktu w Reddit. Ma rozpocząć pracę 19 października.

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Adaptacje franczyz gier

Xbox już rozwija kilka ekranowych adaptacji swoich franczyz gier. Wśród nich są kontynuacja A Minecraft Movie, trzeci sezon aktorskiego serialu Fallout dla Prime Video, film na podstawie Call of Duty oraz animowany serial Diablo dla Netflixa.

Dyrektor ds. strategii Xbox Matthew Ball oświadczył, że gry pozostaną w centrum tych franczyz i samego Xboxa. Jak powiedział, XP będzie współpracować z zespołami kreatywnymi studiów i partnerami zewnętrznymi, aby zaoferować odbiorcom nowe sposoby interakcji ze światami ich ulubionych gier.

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