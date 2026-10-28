澳大利亚西澳大利亚州的地方议会正对公共设施内使用智能眼镜实施限制，其中包括游泳池、图书馆和休闲中心。据ABC News报道，这些决定是出于对隐私的担忧，因为这类设备只需按下按钮即可录制照片、视频和音频。

康迪宁和玛格丽特河的限制措施

位于珀斯以东约270公里处的康迪宁郡议会，已禁止在当地游泳池、图书馆、议会办公室、公共卫生间和大厅使用智能眼镜。该禁令也适用于由议会组织的活动，不过地方政府无法限制在公园或街道上使用这些设备。

郡主席肯·穆里斯表示，议会对其他国家有关此类设备在公共场所录制内容的报道感到担忧。在奥古斯塔—玛格丽特河郡，包括游泳池在内的休闲中心已禁止使用智能眼镜。议会主席朱莉娅·金-赖斯强调，此举是预防性措施，而非针对某一具体事件的反应。

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丘的限制措施及珀斯的审查

金-赖斯指出，因医疗原因需要智能眼镜的人将被允许使用。与此同时，残障人士权益倡导者指出，这类设备对日常需求具有益处，并警告不要污名化其使用者。

在丘郡，员工、议会成员和承包商被禁止在地方政府设施内使用智能眼镜，这些设施包括房车营地和水上乐园。访客并未被剥夺使用眼镜的权利，但在郡设施内停留期间，可能被要求关闭并收起任何录制设备。

珀斯市议会审议了一项提议，即指示首席执行官审查在市政设施内使用智能眼镜及其他可穿戴录制设备的情况。议会文件提到公共和半私密空间中出现的新隐私风险，尤其是在更衣室和公共设施内。预计将在明年年初完成审查后作出决定。

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