一位来自利沃夫州的104岁老妇人揭开了自己长寿的秘诀

利沃夫州索斯尼夫卡镇居民帕拉斯科维娅·盖杜奇克庆祝了她的104岁生日。在这漫长的一生中，她经历了两次战争，痛失了第一任丈夫，生养了十个孩子，并成为这个大家庭的曾祖母。 如今，她有29个孙辈、43个曾孙辈和4个玄孙辈。这位长寿老人向“公共电视台”讲述了自己的故事。

帕拉斯科维娅·盖杜奇克于1922年10月27日出生在沃伦地区的古塔村，该村距离白俄罗斯边境仅两公里。她是伊拉里昂和伊琳娜·利亚普丘克夫妇八个孩子中的第七个。

她的父亲因长期服役而受到同村人的尊敬，被大家称为“卫兵”。 后来，他当选为村长。尽管他既不识字也不懂写字，签名时只能画个十字，但他坚持要让女儿接受教育。

帕拉斯科维娅成了家里唯一上过学的孩子——她在波兰学校读完了四年级。

童年时，家里养着马、牛，还有蜂场和土地。这位老人回忆起自己曾捕捉蜜蜂，而蜜蜂经常蜇她。她还表示，自己长寿的秘诀在于日常饮食习惯。

“我能长寿，是因为吃了很多蜂蜜和牛奶，那曾是我的主食，”帕拉斯科维娅·盖杜奇克说道。

如今，由于过敏，她不再喝牛奶，也不吃甜食，而更喜欢吃粥。

18岁那年，帕拉斯科维娅首次嫁给了25岁的伊万。不久后，夫妇俩生下儿子帕夫洛，但他们的家庭生活并未持续太久。

据这位女士说，她的丈夫曾参与地下抵抗运动并从事情报工作。1941年，德国镇压部队和警察追踪到了他们的住所。就在前一天晚上，夫妇俩还收留了伊万的一位同志过夜。

当房子被包围时，丈夫意识到已经无法逃脱。他打开门，随即遭到枪击。他的战友则从窗户跳出，成功逃生。

帕拉斯科维娅和年幼的儿子幸免于难。她认为，之所以能幸免于难，是因为有些警察还记得她的父亲并尊敬他。

1944年，帕拉斯科维娅第二次结婚——嫁给了比亚她年长八岁的亚历山大。丈夫曾在前线担任步兵。

夫妇俩生下了一个儿子沃洛佳，但他在六个月大时因病去世。战争结束后，亚历山大回到家中，随后这个家庭又迎来了九个孩子。其中一个儿子再次被取名为弗拉基米尔。

帕拉斯科维娅·盖杜奇克总共生了十个孩子。如今，她的家族已有29个孙辈、43个曾孙辈和4个玄孙辈。

帕拉斯科维娅将一生奉献给了劳动和家庭。她在森林里种植松树，在集体农庄工作，打理菜园，并保持家中整洁。

尽管从事着繁重的体力劳动，这位老人只要视力允许，就一直喜欢读书。圣经在她的人生中占据着特殊的位置。当她学会阅读并理解圣经后，同村的村民们便会来找她，听她朗读。

“当我学会阅读并理解《圣经》后，我的同村人就会来找我，让我给他们朗读《圣经》，”这位长寿老人回忆道。

信仰依然是帕拉斯科维娅·盖杜奇克生活中不可或缺的一部分。每次用餐前，她都会感谢上帝并祈求祝福。她教导自己的子女和后代要信赖上帝，即使在最艰难的时刻也要坚守信仰。

“要信赖上帝，要坚信，因为正是他引领人们穿越所有的风暴、磨难和战争，走向和平的明天，”帕拉斯科维娅·海杜奇克说道。

每年，这位长寿老人都会许下一个心愿——再活至少一年，以便继续见证这个世界。

此前，一位107岁的美国居民分享了自己的长寿秘诀，并讲述了是什么让她在高龄时依然保持乐观开朗。 这位退休老人的亲属们也谈到了他们认为她能过上长寿而幸福生活的关键所在。

美国最年长的男性路易斯·卡诺在111岁时揭示了长寿的秘诀。

值得一提的是，此前来自法国加泰罗尼亚的91岁老人皮埃尔·萨布勒也曾分享过他保持活跃生活的秘诀。他有七个孩子，最近还迎来了一个女儿路易莎·玛丽亚。 他与39岁的妻子艾希一起，继续过着积极的生活，并抚养着孩子们。

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