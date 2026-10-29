104-letnia kobieta z regionu lwowskiego zdradziła sekret swojej długowieczności

Mieszkanka Sosnówki w obwodzie lwowskim, Paraskoviia Hajduchyk, świętowała swoje 104. urodziny. W ciągu swojego długiego życia kobieta przeżyła dwie wojny, straciła pierwszego męża, urodziła dziesięcioro dzieci i została prababcią w licznej rodzinie. Obecnie ma 29 wnuków, 43 prawnuków i czworo praprawnuków. Swoją historią długowieczna kobieta podzieliła się z kanałem „Suspilne”.

Paraskoviia Haiduchyk urodziła się 27 października 1922 roku we wsi Huta na Wołyniu, dwa kilometry od granicy z Białorusią. Była siódmym z ośmiorga dzieci w rodzinie Illariona i Iryny Łapczuków.

Jej ojciec cieszył się szacunkiem wśród mieszkańców wsi za długoletnią służbę w armii i nazywano go „gwardzistą”. Później został wybrany sołtysem. Mimo że mężczyzna nie umiał czytać ani pisać i zamiast podpisu stawiał krzyżyk, nalegał, by córka zdobyła wykształcenie.

Paraszkowia była jedynym dzieckiem w rodzinie, które chodziło do szkoły — ukończyła cztery klasy polskiej szkoły.

W dzieciństwie rodzina posiadała konie, krowy, pasiekę i ziemię. Kobieta wspomina, jak łapała pszczoły, które nierzadko ją gryzły. Opowiedziała również, że swoją długowieczność wiąże ze zwykłą dietą.

„Żyję długo, bo jadłam dużo miodu i piłam dużo mleka, to było moje podstawowe pożywienie” — opowiedziała Paraskowia Hajduczyk.

Obecnie z powodu alergii nie pije już mleka, nie je słodyczy i preferuje kasze.

W wieku 18 lat Paraskowia po raz pierwszy wyszła za mąż za 25-letniego Iwana. Wkrótce na świecie pojawił się ich syn Paweł, jednak życie rodzinne nie trwało długo.

Według relacji kobiety jej mąż był powiązany z ruchem podziemnym i zajmował się wywiadem. W 1941 roku niemieccy karacze i policjanci namierzyli ich dom. Dzień wcześniej małżonkowie udzielili schronienia na noc towarzyszowi Iwana.

Kiedy dom został otoczony, mąż zdał sobie sprawę, że ucieczka nie będzie możliwa. Otworzył drzwi i natychmiast znalazł się na linii ognia. Jego towarzysz zdołał się uratować, wyskakując przez okno.

Paraszkowia przeżyła wraz z małym synkiem. Uważa, że uratowało ich to, że niektórzy policjanci pamiętali jej ojca i darzyli go szacunkiem.

W 1944 roku Paraskowia po raz drugi wyszła za mąż – za Aleksandra, który był od niej starszy o osiem lat. Mąż służył na froncie jako żołnierz piechoty.

Małżonkom urodził się syn Wołodia, który zmarł w wieku sześciu miesięcy z powodu choroby. Po zakończeniu wojny Aleksander wrócił do domu, a później w rodzinie pojawiło się jeszcze dziewięcioro dzieci. Jednego z synów ponownie nazwano Włodzimierzem.

W sumie Paraskowia Hajduczyk urodziła dziesięcioro dzieci. Obecnie jej rodzina liczy 29 wnuków, 43 prawnuków i czterech praprawnuków.

Paraskoviia poświęciła swoje życie pracy i rodzinie. Sadziła sosny w lesie, pracowała w kołchozie, uprawiała ogród i dbała o porządek w domu.

Pomimo ciężkiej pracy fizycznej kobieta lubiła czytać książki, dopóki pozwalał jej na to wzrok. Szczególne miejsce w jej życiu zajmowała Biblia. Kiedy nauczyła się czytać i rozumieć Pismo Święte, mieszkańcy wsi przychodzili do niej, aby posłuchać czytania.

„Kiedy nauczyłam się czytać i rozumieć Biblię, moi sąsiedzi przychodzili do mnie, abym przeczytała im Pismo Święte” – wspomina długowieczna kobieta.

Wiara pozostaje ważną częścią życia Paraskowii Hajduczyk. Przed każdym posiłkiem dziękuje Bogu i prosi o błogosławieństwo. Kobieta uczy swoje dzieci i wnuki, by ufały Bogu i zachowywały wiarę nawet w najtrudniejszych czasach.

„Zaufaj Bogu, wierz, bo to właśnie On prowadzi człowieka przez wszystkie burze, próby i wojny ku pokojowej przyszłości” – mówi Paraskowia Hajduczyk.

Każdego roku długowieczna kobieta wyraża jedno szczere pragnienie — przeżyć jeszcze przynajmniej jeden rok, aby nadal móc podziwiać ten świat.

Wcześniej 107-letnia mieszkanka Stanów Zjednoczonych podzieliła się swoim przepisem na długowieczność i opowiedziała, co pomaga jej zachować radość życia nawet w tak sędziwym wieku. Bliscy emerytki również wyrazili swoją opinię na temat tego, co stało się gwarancją jej długiego i szczęśliwego życia.

Najstarszy mężczyzna w USA, Luis Cano, ujawnił sekret długowieczności w wieku 111 lat.

Przypomnijmy, że wcześniej 91-letni Pierre Sable z Katalonii we Francji również podzielił się sekretami aktywnego życia. Ma siedmioro dzieci, a niedawno urodziła mu się córka Luiza Maria. Wraz ze swoją 39-letnią żoną Aishą mężczyzna nadal prowadzi aktywny tryb życia i wychowuje dzieci.

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