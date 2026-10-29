104-летняя женщина из Львовской области раскрыла секрет своего долголетия

Жительница Сосновки во Львовской области Парасковия Гайдучик отпраздновала 104-й день рождения. За свою долгую жизнь женщина пережила две войны, потеряла первого мужа, родила десять детей и стала прабабушкой для большой семьи. Сейчас у неё 29 внуков, 43 правнука и четверо праправнуков. Своей историей долгожительница поделилась с «Суспильным».

Парасковия Гайдучик родилась 27 октября 1922 года в селе Гута на Волыни, в двух километрах от белорусской границы. Она была седьмой из восьми детей в семье Иллариона и Ирины Ляпчуков.

Ее отца односельчане уважали за долгую службу в армии и называли «гвардейцем». Впоследствии его избрали сельским головой. Несмотря на то, что мужчина не умел читать и писать и вместо подписи ставил крестик, он настоял, чтобы дочь получила образование.

Парасковия стала единственным ребенком в семье, который учился в школе, — она окончила четыре класса польской школы.

В детстве у семьи были лошади, коровы, пасека и земля. Женщина вспоминает, как ловила пчел, которые нередко её кусали. Также она рассказала, что связывает своё долголетие с привычным питанием.

«А долго живу, потому что ела много меда и молока, это была моя основная пища», — рассказала Парасковия Гайдучик.

Сейчас из-за аллергии она уже не пьет молоко, не ест сладкого и отдает предпочтение кашам.

В 18 лет Парасковия впервые вышла замуж за 25-летнего Ивана. Вскоре у супругов родился сын Павел, однако семейная жизнь продлилась недолго.

По словам женщины, её муж был связан с подпольем и занимался разведкой. В 1941 году немецкие каратели и полицаи выследили их дом. Накануне супруги приютили на ночь товарища Ивана.

Когда дом окружили, мужчина понял, что сбежать не удастся. Он открыл дверь и сразу попал под обстрел. Его товарищ смог спастись, выпрыгнув из окна.

Парасковия осталась в живых вместе с маленьким сыном. Она считает, что спастись им помогло то, что некоторые полицаи помнили её отца и уважали его.

В 1944 году Парасковия во второй раз вышла замуж — за Александра, который был старше её на восемь лет. Муж служил на фронте пехотинцем.

У супругов родился сын Володя, который умер в шестимесячном возрасте от болезни. После окончания войны Александр вернулся домой, и впоследствии в семье появились ещё девять детей. Одного из сыновей снова назвали Владимиром.

Всего Парасковия Гайдучик родила десять детей. Сейчас в её семье 29 внуков, 43 правнука и четверо праправнуков.

Парасковия посвятила жизнь труду и семье. Она сажала сосны в лесу, работала в колхозе, возделывала огород и следила за чистотой в доме.

Несмотря на тяжелый физический труд, женщина любила читать книги, пока позволяло зрение. Особое место в ее жизни занимала Библия. Когда она научилась читать и понимать Священное Писание, односельчане приходили к ней, чтобы послушать чтение.

«Когда я научилась читать и понимать Библию, мои односельчане приходили ко мне, чтобы я почитала им Священное Писание», — вспоминает долгожительница.

Вера остается важной частью жизни Парасковии Гайдучик. Перед каждым приемом пищи она благодарит Бога и просит благословения. Своих детей и потомков женщина учит доверять Богу и сохранять веру даже в самые сложные времена.

«Доверяй Богу, верь, потому что именно Он ведёт человека через все бури, испытания и войны к мирному завтрашнему дню», — говорит Парасковия Гайдучик.

Каждый год долгожительница загадывает одно заветное желание — прожить ещё хотя бы один год, чтобы и дальше видеть этот мир.

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