在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他被怀疑组织将应征入伍的男性非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

9月初，执法部门逮捕了一名基辅男子，据调查显示，该男子组织了将适龄服役男子非法偷渡出境的活动。

调查人员查明，该嫌疑人物色有意非法离开乌克兰的人员，向其提供必要指导，协调其行动，并亲自将他们送至与罗马尼亚接壤的边境地区。这些男子本应从那里非法越过国家边境。

卡缅涅茨-波多利斯克区警察局警员揭露了这一非法活动。此次行动在乌克兰安全局（SBU）和乌克兰国家边防局的行动配合下进行，由检察院负责程序指导，并得到特种部队的武力支援。

该男子在试图将一名客户从卡缅涅茨-波多利斯基送往切尔诺夫策州时被抓获。组织者亲自前往接“委托人”，准备将其带往边境地区。

就在该客户向其交付约定金额——1.5万欧元之际，执法人员在卡缅涅茨-波多利斯基将涉案人员当场抓获。

随后，在检察院的程序指导下，调查人员根据《乌克兰刑法典》第332条第3款——非法将人员偷渡越过乌克兰国家边境——对该男子提出了指控。

在完成审前调查后，执法部门已将起诉书移送法院。

根据《乌克兰刑法典》第332条第3款的规定，该罪名最高可判处九年有期徒刑。

目前，案件的具体情况及调查中收集的证据将由法院进行审理。

赫梅利尼茨基州警方通报了这一消息。

此前，科罗斯特内地区检察院的检察官已向一名33岁的日托米尔州奥夫鲁茨卡社区居民发出嫌疑通知，指控其涉嫌协助非法将人员偷渡越过乌克兰国家边境。

在里夫内州，一名中学生以3000美元为报酬，将逃避兵役者偷渡至白俄罗斯边境。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在各地区揭露了8起逃避动员的骗局。

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