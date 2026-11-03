赫梅利尼茨基州将对一名组织男子收受贿赂非法出境的犯罪团伙头目提起公诉
在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他被怀疑组织将应征入伍的男性非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。
9月初，执法部门逮捕了一名基辅男子，据调查显示，该男子组织了将适龄服役男子非法偷渡出境的活动。
调查人员查明，该嫌疑人物色有意非法离开乌克兰的人员，向其提供必要指导，协调其行动，并亲自将他们送至与罗马尼亚接壤的边境地区。这些男子本应从那里非法越过国家边境。
卡缅涅茨-波多利斯克区警察局警员揭露了这一非法活动。此次行动在乌克兰安全局（SBU）和乌克兰国家边防局的行动配合下进行，由检察院负责程序指导，并得到特种部队的武力支援。
该男子在试图将一名客户从卡缅涅茨-波多利斯基送往切尔诺夫策州时被抓获。组织者亲自前往接“委托人”，准备将其带往边境地区。
就在该客户向其交付约定金额——1.5万欧元之际，执法人员在卡缅涅茨-波多利斯基将涉案人员当场抓获。
随后，在检察院的程序指导下，调查人员根据《乌克兰刑法典》第332条第3款——非法将人员偷渡越过乌克兰国家边境——对该男子提出了指控。
在完成审前调查后，执法部门已将起诉书移送法院。
根据《乌克兰刑法典》第332条第3款的规定，该罪名最高可判处九年有期徒刑。
目前，案件的具体情况及调查中收集的证据将由法院进行审理。
赫梅利尼茨基州警方通报了这一消息。
此前，科罗斯特内地区检察院的检察官已向一名33岁的日托米尔州奥夫鲁茨卡社区居民发出嫌疑通知，指控其涉嫌协助非法将人员偷渡越过乌克兰国家边境。
在里夫内州，一名中学生以3000美元为报酬，将逃避兵役者偷渡至白俄罗斯边境。
乌克兰安全局（SBU）和国家警察在各地区揭露了8起逃避动员的骗局。