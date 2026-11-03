W Kamieńcu Podolskim przed sądem stanie 52-letni mieszkaniec Kijowa, podejrzany o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową Ukrainy. Za swoje usługi żądał 15 tysięcy euro. Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

Na początku września funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mieszkańca Kijowa, który – według ustaleń śledztwa – organizował nielegalne przewożenie mężczyzn w wieku poborowym za granicę.

Śledczy ustalili, że podejrzany poszukiwał osób chcących nielegalnie wyjechać z Ukrainy, udzielał im niezbędnych instrukcji, koordynował ich działania oraz osobiście przewoził ich na teren przygraniczny z Rumunią. Stamtąd mężczyźni mieli nielegalnie przekroczyć granicę państwową.

Nielegalną działalność ujawnili funkcjonariusze Kamieniecko-Podolskiego Okręgowego Zarządu Policji. Operacja została przeprowadzona przy wsparciu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, pod kierownictwem procesowym prokuratury oraz przy wsparciu siłowym oddziałów specjalnych.

Mężczyzna został zdemaskowany podczas próby przewiezienia jednego z klientów z Kamieńca Podolskiego do obwodu czerniowickiego. Organizator osobiście przyjechał po „zleceniodawcę”, aby go zabrać i wspólnie udać się do strefy przygranicznej.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali podejrzanego w Kamieńcu Podolskim dokładnie w momencie, gdy klient przekazywał mu uzgodnioną kwotę – 15 tysięcy euro.

Następnie śledczy, pod kierownictwem prokuratury, postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części trzeciej artykułu 332 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową Ukrainy.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego funkcjonariusze organów ścigania przekazali akt oskarżenia do sądu.

Kara przewidziana w części trzeciej artykułu 332 Kodeksu karnego Ukrainy wynosi do dziewięciu lat pozbawienia wolności.

Teraz okoliczności sprawy oraz dowody zebrane w trakcie śledztwa zostaną rozpatrzone przez sąd.

Informację tę podała policja obwodu chmielnickiego.

Wcześniej prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Korostenie postawili zarzuty 33-letniemu mieszkańcowi gminy Ovruc w obwodzie żytomierskim w związku z usiłowaniem ułatwienia nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową Ukrainy.

W obwodzie rówieńskim uczeń za 3 tysiące dolarów przewoził osoby uchylające się od służby wojskowej do granicy z Białorusią.

SBU i Policja Narodowa ujawniły 8 schematów uchylania się od mobilizacji w różnych regionach.

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