В Хмельницкой области предстанет перед судом организатор схемы незаконного выезда мужчин за границу за взятки

В Каменце-Подольском перед судом предстанет 52-летний житель Киева, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. За свои услуги он требовал 15 тысяч евро. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

В начале сентября правоохранители задержали киевлянина, который, по данным следствия, организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу.

Следователи установили, что фигурант искал желающих незаконно выехать из Украины, давал им необходимые инструкции, координировал их действия и лично доставлял к пограничной территории с Румынией. Оттуда мужчины должны были незаконно пересечь государственную границу.

Незаконную деятельность раскрыли сотрудники Каменец-Подольского районного управления полиции. Операция проводилась при оперативном сопровождении СБУ и Государственной пограничной службы Украины, под процессуальным руководством прокуратуры и при силовой поддержке спецназа.

Мужчину разоблачили во время попытки доставить одного из клиентов из Каменец-Подольского в Черновицкую область. Организатор лично приехал за «заказчиком», чтобы забрать его и вместе отправиться в приграничную зону.

Правоохранители задержали фигуранта в Каменце-Подольском именно в тот момент, когда клиент передавал ему оговоренную сумму — 15 тысяч евро.

Затем следователи под процессуальным руководством прокуратуры объявили мужчине подозрение по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

По завершении досудебного расследования правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Санкция части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Теперь обстоятельства дела и доказательства, собранные следствием, будут рассматриваться судом.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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