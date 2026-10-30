在利沃夫州的谢普蒂茨基镇，执法部门查获了市中心医院的两名护士，她们涉嫌贩卖美沙酮。这些药片原本是用于对吸毒成瘾者进行替代治疗的。

据警方称，这两名医护人员将这些药物出售给无关人员，而这些药物本应在替代维持治疗计划范围内使用。两名护士均已被拘留。

据利沃夫州警方和检察院10月30日（星期五）通报，负责发放药物的护士们直接在办公室内进行药片交易。

执法人员记录了这两名医护人员非法售出120多粒含毒品药片的经过。10月27日，其中一名涉案人员在完成又一笔交易——售出21粒含美沙酮药片后被拘留。

此外，在对涉案人员办公室内进行的经授权搜查中，执法人员还查获了她们为销售而囤积的另外60粒含毒品成分的药片。

执法人员记录了至少五起案例：本应由三名真实患者领取药片，却仅有一人前来领取。该女子签收后，每次直接取走全部药量——每次21片。 通过这种方式，该女子在医疗机构非法获取了70片“给熟人”的药片，其余药片则名义上为自己所用。

“此外，根据初步信息，部分在册的吸毒者实际上根本没有出现在该机构。然而，文件中却记录称已向他们发放了药品。 此外，患者实际领取的药片数量可能少于每周应服用的剂量，但在报告中却如实填报了全额数量，”检察机关在通报中指出。

两名护士均被指控涉嫌由多人预谋实施的非法贩卖麻醉药品罪（《乌克兰刑法典》第307条第2款）， 其中一人还被追加指控非法储存毒品以供销售（《乌克兰刑法典》第307条第2款）。 据ZAXD.NET报道，贩卖毒品药片的护士来自谢普蒂茨基市议会下属的“中央市立医院”。

利沃夫州警方和检察院于10月30日（星期五）通报了这一消息。

在赫梅利尼茨基州，一名男子因再次贩卖美沙酮将接受审判。

苏梅市地区检察院 已 向法院 提交了 针对 一名29岁省会居民的 起诉书 ， 该男子涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。 一名39岁的女子将 精神药物 藏匿 于儿童玩具套装和文具中，以便通过邮寄方式寄送给买家。

关注我们在