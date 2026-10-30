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重点 乌克兰

在利沃夫州，两名护士因贩卖美沙酮被拘留

UA NEWS 30 十月 2026 13:57
在利沃夫州，两名护士因贩卖美沙酮被拘留

在利沃夫州的谢普蒂茨基镇，执法部门查获了市中心医院的两名护士，她们涉嫌贩卖美沙酮。这些药片原本是用于对吸毒成瘾者进行替代治疗的。

据警方称，这两名医护人员将这些药物出售给无关人员，而这些药物本应在替代维持治疗计划范围内使用。两名护士均已被拘留。

据利沃夫州警方和检察院10月30日（星期五）通报，负责发放药物的护士们直接在办公室内进行药片交易。

执法人员记录了这两名医护人员非法售出120多粒含毒品药片的经过。10月27日，其中一名涉案人员在完成又一笔交易——售出21粒含美沙酮药片后被拘留。

此外，在对涉案人员办公室内进行的经授权搜查中，执法人员还查获了她们为销售而囤积的另外60粒含毒品成分的药片。

执法人员记录了至少五起案例：本应由三名真实患者领取药片，却仅有一人前来领取。该女子签收后，每次直接取走全部药量——每次21片。 通过这种方式，该女子在医疗机构非法获取了70片“给熟人”的药片，其余药片则名义上为自己所用。

“此外，根据初步信息，部分在册的吸毒者实际上根本没有出现在该机构。然而，文件中却记录称已向他们发放了药品。 此外，患者实际领取的药片数量可能少于每周应服用的剂量，但在报告中却如实填报了全额数量，”检察机关在通报中指出。

两名护士均被指控涉嫌由多人预谋实施的非法贩卖麻醉药品罪（《乌克兰刑法典》第307条第2款）， 其中一人还被追加指控非法储存毒品以供销售（《乌克兰刑法典》第307条第2款）。 据ZAXD.NET报道，贩卖毒品药片的护士来自谢普蒂茨基市议会下属的“中央市立医院”。

利沃夫州警方和检察院于10月30日（星期五）通报了这一消息。

在赫梅利尼茨基州，一名男子因再次贩卖美沙酮将接受审判。

斯特里伊地区检察院的检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控购买和储存数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。
 
苏梅市地区检察院向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书该男子涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。 一名39岁的女子将精神药物藏匿于儿童玩具套装和文具中，以便通过邮寄方式寄送给买家。
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