Во Львовской области задержали двух медсестёр за продажу метадона

В Шептицком на Львовщине правоохранители разоблачили двух медицинских сестер центральной городской больницы, которых подозревают в сбыте метадона. Речь идет о таблетках, предназначенных для заместительной терапии людей с наркотической зависимостью.

По данным полиции, медицинские работницы продавали эти препараты посторонним лицам, хотя они должны были использоваться в рамках программы заместительной поддерживающей терапии. Обе медсестры были задержаны.

Как сообщили в пятницу, 30 октября, в полиции и прокуратуре Львовской области, медсестры, ответственные за выдачу препаратов, осуществляли торговлю таблетками непосредственно в рабочем кабинете.

Правоохранители зафиксировали, как медицинские работницы незаконно реализовали более 120 наркосодержащих таблеток. 27 октября одну из фигуранток задержали после очередной сделки — сбыта 21 таблетки с содержанием метадона.

Кроме того, во время санкционированного обыска в рабочем кабинете злоумышленниц изъяли еще 60 наркосодержащих таблеток, которые они хранили для сбыта.

Правоохранители зафиксировали как минимум пять случаев, когда вместо трёх реальных пациентов за таблетками приходила только одна osoba. Она подписывалась и забирала сразу весь объём — по 21 таблетке каждый раз. Таким образом женщина незаконно получила в медучреждении 70 таблеток «для знакомых» и остальные — официально для себя.

«Кроме того, по предварительной информации, некоторые наркозависимые, состоявшие на учете, фактически вообще не появлялись в учреждении. При этом в документах фиксировалось, что препараты им якобы выдавали. Кроме того, пациентам могли выдавать меньшее количество таблеток, чем рассчитано на неделю употребления, тогда как в отчетности указывался полный объем», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обеим медсестрам сообщили о подозрениях в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины), а одной из них еще дополнительно – в незаконном хранении с целью сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). По данным ZAXD.NET, наркотическими таблетками торговали медсестры КНП «Центральная городская больница Шептицкого городского совета».

Об этом сообщили в пятницу, 30 октября, в полиции и прокуратуре Львовской области.

В Хмельницкой области мужчину будут судить за повторную сбыт метадона.

Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, согласно материалам дела, превышает 1,2 кг.

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. 39-летнюю женщину, которая прятала п сихотропные вещества в детских игровых наборах и канцелярских товарах, чтобы отправлять их покупателям по почте.

Читай нас в