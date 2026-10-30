W obwodzie lwowskim zatrzymano dwie pielęgniarki za sprzedaż metadonu

W miejscowości Szeptyckie w obwodzie lwowskim funkcjonariusze organów ścigania wykryli dwie pielęgniarki z centralnego szpitala miejskiego, które są podejrzane o sprzedaż metadonu. Chodzi o tabletki przeznaczone do terapii substytucyjnej osób uzależnionych od narkotyków.

Według danych policji pracownice służby zdrowia sprzedawały te leki osobom postronnym, mimo że miały one być stosowane w ramach programu terapii substytucyjnej. Obie pielęgniarki zostały zatrzymane.

Jak poinformowano w piątek, 30 października, w policji i prokuraturze obwodu lwowskiego, pielęgniarki odpowiedzialne za wydawanie leków prowadziły handel tabletkami bezpośrednio w gabinecie służbowym.

Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali, jak pracownice służby zdrowia nielegalnie sprzedały ponad 120 tabletek zawierających substancje odurzające. 27 października jedną z podejrzanych zatrzymano po kolejnej transakcji – sprzedaży 21 tabletek zawierających metadon.

Ponadto podczas przeszukania gabinetu sprawczyń zabezpieczono kolejne 60 tabletek zawierających substancje odurzające, które przechowywały w celu sprzedaży.

Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali co najmniej pięć przypadków, w których zamiast trzech rzeczywistych pacjentów po tabletki przychodziła tylko jedna osoba. Podpisywała się i odbierała od razu całą ilość – za każdym razem po 21 tabletek. W ten sposób kobieta nielegalnie otrzymała w placówce medycznej 70 tabletek „dla znajomych”, a pozostałe – oficjalnie dla siebie.

„Ponadto, według wstępnych informacji, niektórzy uzależnieni od narkotyków, którzy byli objęci ewidencją, w rzeczywistości w ogóle nie pojawiali się w placówce. Jednocześnie w dokumentach odnotowywano, że leki rzekomo im wydano. Ponadto pacjentom mogła być wydawana mniejsza liczba tabletek niż przewidziana na tydzień stosowania, podczas gdy w sprawozdaniach wykazywano pełną ilość” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Obie pielęgniarki zostały poinformowane o podejrzeniu nielegalnej sprzedaży środków odurzających, popełnionej w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób (cz. 2 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy), a jednej z nich dodatkowo – o nielegalne przechowywanie środków odurzających w celu ich sprzedaży (cz. 2 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy). Według danych serwisu ZAXD.NET tabletkami narkotycznymi handlowały pielęgniarki z KNP „Centralny Szpital Miejski Rady Miasta Szeptyckiego”.

Informację tę podały w piątek, 30 października, policja i prokuratura obwodu lwowskiego.

W obwodzie chmielnickim mężczyzna stanie przed sądem za ponowną sprzedaż metadonu.

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.

Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, którego podejrzewa się o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. 39-letnia kobieta ukrywała substancje psychotropowe w zestawach zabawek dla dzieci i artykułach biurowych, aby wysyłać je kupującym pocztą.

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