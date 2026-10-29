乌克兰安全局（SBU）反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，该男子涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

据调查显示，这名当地居民收集了潜在目标的信息，在电子地图上标注了这些目标，并将数据存储在智能手机中。

据称，他通过Telegram频道收到“轻松赚钱”的提议，从而被拉拢与俄罗斯联邦安全局（FSB）合作。

该男子在战略设施附近进行进一步侦察时被捕。他被指控在战时状态下犯有叛国罪。嫌疑人目前被羁押，可能面临终身监禁并没收财产的处罚。

来源：乌克兰安全局

视频：一名俄罗斯间谍因指挥对基辅和波尔塔瓦州的袭击而被捕。

乌克兰安全局在基辅逮捕了一名女子，该女子在2025至2026年期间通过Telegram频道散布煽动杀害乌克兰人和摧毁宗教团体教堂的言论。 执法部门共在尼古拉耶夫、切尔卡瑟州和扎卡尔帕蒂州查获五名煽动者。其中包括乌克兰东正教会（莫斯科牧首管区）某教堂神父的妻子。

乌克兰安全局与国家警察联合拘留了两名累犯，据调查显示，他们受俄罗斯特工机构指使，正在策划在基辅市中心实施一系列恐怖袭击。 犯罪分子计划袭击各地区征兵与社会支持中心（ТЦК及СП）的建筑。

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