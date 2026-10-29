Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, zakładów zbrojeniowych i terminali pocztowych.

Według danych śledztwa mieszkaniec tej miejscowości gromadził informacje o potencjalnych celach, zaznaczał je na mapach elektronicznych i przechowywał dane w smartfonie.

Do współpracy z FSB rzekomo został wciągnięty za pośrednictwem kanałów Telegramu, gdzie otrzymywał propozycje łatwego zarobku.

Mężczyzna został zatrzymany podczas prowadzenia rozpoznania w pobliżu obiektu strategicznego. Poinformowano go o podejrzeniu o zdradę stanu w warunkach stanu wojennego. Podejrzany przebywa w areszcie, grozi mu dożywotnie więzienie wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

Wideo: Zatrzymano agenta RF za nakłanianie do ataków na Kijów i obwód poltawski.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kijowie kobietę, która w latach 2025–2026 rozpowszechniała na kanałach Telegramu wezwania do zabijania Ukraińców i niszczenia świątyń wspólnot religijnych. W sumie organy ścigania zdemaskowały pięciu agitatorów w Mikołajowie, w obwodzie czerkaskim oraz w Zakarpaciu. Wśród nich znalazła się żona proboszcza świątyni Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (Moscowskiej Patriarchii).

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Policją Narodową zatrzymała dwóch recydywistów, którzy – według ustaleń śledztwa – na zlecenie rosyjskich służb specjalnych przygotowywali serię zamachów terrorystycznych w centrum Kijowa. Sprawcy planowali zaatakować budynki terytorialnych centrów rekrutacji i wsparcia społecznego (TCR i SP).

Czytaj nas na