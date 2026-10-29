СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который готовил координаты для ударов РФ
Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.
По данным следствия, местный житель собирал информацию о потенциальных целях, отмечал их на электронных картах и хранил данные в смартфоне.
К сотрудничеству с ФСБ его якобы привлекли через Telegram-каналы с предложениями легкого заработка.
Мужчину задержали во время разведывательной операции вблизи стратегического объекта. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Источник: Служба безопасности Украины
Видео: Агента РФ задержали за нанесение ударов по Киеву и Полтавской области.
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