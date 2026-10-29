СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который готовил координаты для ударов РФ

Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

По данным следствия, местный житель собирал информацию о потенциальных целях, отмечал их на электронных картах и хранил данные в смартфоне.

К сотрудничеству с ФСБ его якобы привлекли через Telegram-каналы с предложениями легкого заработка.

Мужчину задержали во время разведывательной операции вблизи стратегического объекта. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник: Служба безопасности Украины

Видео: Агента РФ задержали за нанесение ударов по Киеву и Полтавской области.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве женщину, которая в течение 2025–2026 годов распространяла в Telegram-каналах призывы к убийству украинцев и уничтожению храмов религиозных общин. Всего правоохранители разоблачили пятерых агитаторов в Николаеве, Черкасской области и Закарпатье. Среди них — жена настоятеля храма УПЦ (МП).

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух рецидивистов, которые, по данным следствия, по заказу российских спецслужб готовили серию терактов в центре Киева. Злоумышленники планировали атаковать здания территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Читай нас в