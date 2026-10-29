Sprawa Krupy: adwokaci zgłosili rozbieżności i domagają się zwrotu aktu oskarżenia

29 października w Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym adwokaci byłej szefowej Chmielnickiej Miejskiej Komisji Badań Orzeczniczych Tetiany Krupy oraz jej syna Oleksandra Krupy ponownie domagali się zwrotu aktu oskarżenia prokuratorom. Obrona wskazała na liczne nieścisłości w aktach sprawy oraz rozbieżności w obliczeniach dotyczących dochodów i majątku rodziny, w szczególności w wysokości 18 mln hrywien za rok 2022.

Zdaniem adwokatów te nieścisłości uniemożliwiają oskarżonym właściwe zrozumienie, jakie konkretnie kwoty i okoliczności są im zarzucane.

Jeden z obrońców poinformował, że wykrył około 70 nieścisłości w rejestrze materiałów postępowania przygotowawczego. Jak twierdzi, w wykazie postanowień procesowych znajdują się błędne daty i adresy, nieścisłości w opisach zabezpieczonych przedmiotów, a także dokumenty, których strona obrony rzekomo nie otrzymała.

Niektóre zarzuty dotyczyły obliczeń, na podstawie których prokuratura ustalała legalne dochody i aktywa rodziny Krupy. Adwokat Aleksandra Krupy stwierdził, że w dokumentach występują rozbieżności, które jego zdaniem utrudniają właściwe zrozumienie istoty oskarżenia.

W szczególności obrońca podał przykład dwóch różnych wersji obliczeń za rok 2022, które, jak twierdzi, różnią się o 18 mln UAH. Wskazał również na przypadki, w których dane dotyczące dochodów, gotówki i środków na rachunkach bankowych rzekomo się nie zgadzają.

Adwokat Aleksandra Krupy zwrócił również uwagę na braki w części aktu oskarżenia dotyczącej legalizacji mienia.

Według niego prokuratorzy nie wyjaśnili wystarczająco szczegółowo, kiedy dokładnie mogło dojść do zmowy między oskarżonymi, jakie konkretne działania rzekomo uzgodnili oraz jakie bezprawne okoliczności miał być świadomy syn byłej szefowej Chmielnickiej Miejskiej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności podczas nabywania majątku rodzinnego.

Obrońcy podkreślają, że wykryte przez nich nieścisłości nie mogą zostać usunięte bezpośrednio w trakcie postępowania sądowego. Dlatego wnoszą o przekazanie aktu oskarżenia z powrotem prokuratorom.

Taki krok oznaczałby powrót sprawy do poprzedniego etapu postępowania. Jednocześnie twierdzenia adwokatów dotyczące błędów w aktach sprawy stanowią stanowisko strony obrony, które sąd powinien ocenić podczas rozpatrywania wniosków.

Podczas posiedzenia sędzia zwrócił uwagę jednego z obrońców na fakt, że część dokumentów została złożona po upływie terminu wyznaczonego przez sąd.

Jednocześnie sędzia zgodził się przyjąć te materiały w drodze wyjątku, ponieważ uznał poruszane w nich kwestie za poważne.

Następnie ostrzegł, że dokumenty złożone z opóźnieniem bez ważnych powodów nie będą rozpatrywane przez sąd.

Podczas posiedzenia 29 października sąd nie zakończył rozpatrywania wniosków o zwrot aktu oskarżenia prokuratorom. Ogłoszono przerwę.

Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 17 listopada. Sąd zamierza wysłuchać wyjaśnień pozostałych uczestników postępowania, w szczególności prokuratora, po czym rozpatrzenie wniosków będzie kontynuowane.

Wcześniej Wyższy Sąd Antykorupcyjny odmówił Aleksandrowi Krupie, synowi byłej szefowej Chmielnickiej Obwodowej Komisji Orzekającej o Niezdolności do Pracy (MSEK) Tetiany Krupy, udziału w posiedzeniach sądowych w trybie zdalnym. Jego adwokat uzasadniał wniosek znacznymi kosztami podróży z Chmielnickiego do Kijowa, zakwaterowaniem w hotelu oraz długością podróży. Sąd nie uznał jednak tych argumentów za wystarczające do przeprowadzenia posiedzeń w trybie wideokonferencji.

Przypomnijmy, że Wyższy Sąd Antykorupcyjny (WAKS) postanowił prowadzić posiedzenia w sprawie byłej szefowej Chmielnickiej Obwodowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności Tetiany Kruppy, jej męża Włodzimierza oraz syna Aleksandra w trybie zdalnym w przypadku ogłoszenia alarmu powietrznego. Decyzję podjęto w poniedziałek, 12 października, aby zapewnić ciągłość postępowania sądowego, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo uczestników procesu.

Posiedzenie przygotowawcze w sprawie rodziny byłej szefowej Chmielnickiej Okręgowej Komisji Orzekającej w Sprawach Inwalidzkich (MSEK) Tetiany Kruppy w Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym towarzyszyła ostra dyskusja między sędzią Denisem Kowalenko a adwokatami oskarżonych.

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