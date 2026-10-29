Дело Крупы: адвокаты заявили о расхождениях и требуют вернуть обвинительный акт

29 октября в Высшем антикоррупционном суде адвокаты бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и её сына Александра Крупы вновь потребовали вернуть обвинительное заключение прокурорам. Защита заявила о многочисленных недостатках в материалах дела и расхождениях в расчетах доходов и имущества семьи, в частности на 18 млн грн за 2022 год.

По мнению адвокатов, из-за этих неточностей обвиняемые не могут должным образом понять, какие именно суммы и обстоятельства им инкриминируются.

Один из защитников сообщил, что обнаружил около 70 недостатков в реестре материалов досудебного расследования. По его словам, в перечне процессуальных решений есть неверные даты и адреса, неточности в описаниях изъятых вещей, а также документы, которые сторона защиты якобы не получила.

Отдельные претензии касались расчетов, с помощью которых обвинение определяло законные доходы и активы семьи Крупы. Адвокат Александра Крупы заявил, что в документах есть расхождения, которые, по его мнению, препятствуют надлежащему пониманию сути обвинения.

В частности, защитник привел пример двух разных версий расчетов за 2022 год, которые, по его словам, различаются на 18 млн грн. Он также указал на случаи, когда данные о доходах, наличных средствах и средствах на банковских счетах якобы не совпадают.

Адвокат Александра Крупы также заявил о недостатках в части обвинения, касающейся легализации имущества.

По его словам, прокуроры недостаточно подробно разъяснили, когда именно между фигурантами мог возникнуть сговор, о каких конкретных действиях они якобы договорились и какие противоправные обстоятельства должен был осознавать сын бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК при приобретении семейных активов.

Защитники настаивают, что выявленные ими недостатки нельзя исправить непосредственно в ходе судебного разбирательства. Поэтому они просят вернуть обвинительный акт прокурорам.

Такой шаг означал бы возвращение дела на предыдущий этап процесса. В то же время утверждения адвокатов об ошибках в материалах дела являются позицией стороны защиты, которую суд должен оценить при рассмотрении ходатайств.

В ходе заседания судья обратил внимание одного из защитников на то, что часть документов была подана после установленного судом срока.

В то же время судья согласился принять эти материалы в порядке исключения, поскольку счел затронутые в них вопросы серьезными.

Далее он предупредил, что документы, представленные с опозданием без уважительных причин, суд рассматривать не будет.

В ходе заседания 29 октября суд не завершил рассмотрение ходатайств о возвращении обвинительного акта прокурорам. Был объявлен перерыв.

Следующее заседание запланировано на 17 ноября. Суд намерен заслушать объяснения других участников процесса, в частности прокурора, после чего рассмотрение ходатайств будет продолжено.

До этого Высший антикоррупционный суд отказал Александру Крупе, сыну бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, в дистанционном участии в судебных заседаниях. Его адвокат обосновывал ходатайство значительными расходами на дорогу из Хмельницкого в Киев, проживанием в отеле и продолжительностью поездки. Однако суд не счел эти аргументы достаточными для проведения заседаний в режиме видеоконференции.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение проводить заседания по делу бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, ее мужа Владимира и сына Александра в дистанционном формате в случае объявления воздушной тревоги. Решение было принято в понедельник, 12 октября, чтобы обеспечить непрерывность судебного разбирательства и одновременно позаботиться о безопасности участников процесса.

Подготовительное заседание по делу семьи бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы в Высшем антикоррупционном суде сопровождалось острой полемикой между судьей Денисом Коваленко и адвокатами обвиняемых.

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