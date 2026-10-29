克鲁皮案：辩护律师指出存在分歧，并要求退回起诉书

10月29日，在最高反腐败法院，赫梅利尼茨基市医疗社会专家委员会前主任塔季扬娜·克鲁皮及其儿子亚历山大·克鲁皮的辩护律师继续要求将起诉书退还给检察官。 辩护方指出，案件材料中存在诸多缺陷，且该家庭收入和财产的计算存在差异，特别是2022年的金额存在1800万格里夫纳的差额。

辩护律师认为，由于这些不准确之处，被告无法准确了解具体被指控的金额及案情。

其中一位辩护律师表示，他在预审调查材料登记册中发现了约70处瑕疵。 据他称，程序性决定清单中存在错误的日期和地址，对被扣押物品的描述不准确，此外还有辩护方据称未收到的文件。

部分异议涉及检方用于确定克鲁皮家族合法收入和资产的计算依据。 亚历山大·克鲁皮的辩护律师指出，文件中存在矛盾之处，他认为这妨碍了对指控本质的正确理解。

具体而言，辩护律师举例说明了2022年两份不同的计算版本，据他称，两者相差1800万格里夫纳。他还指出了收入、现金及银行账户资金数据据称不一致的情况。

亚历山大·克鲁皮的辩护律师还指出，关于财产合法化的指控部分存在缺陷。

据他称，检察官未能详细说明， 涉案人员究竟是在何时达成共谋的、他们据称商定了哪些具体行动，以及赫梅利尼茨基市医疗社会专家委员会前主任的儿子在获取家族资产时，应当意识到哪些违法情形。

辩护律师坚持认为，他们发现的缺陷无法在庭审过程中直接予以纠正。因此，他们请求将起诉书发回检察官重审。

此举意味着案件将退回诉讼程序的先前阶段。与此同时，辩护律师关于案卷材料中存在错误的主张属于辩护方的立场，法院应在审理动议时对此进行评估。

庭审期间，法官向其中一名辩护律师指出，部分文件是在法院规定的期限之后提交的。

不过，鉴于其中涉及的问题十分严重，法官同意破例受理这些材料。

随后，他警告称，对于无正当理由逾期提交的文件，法院将不予审理。

在10月29日的庭审中，法院尚未完成关于将起诉书退还给检察官的动议审理，宣布休庭。

下次庭审定于11月17日举行。法院计划听取其他诉讼参与人（特别是检察官）的陈述，随后将继续审理这些动议。

此前，最高反腐败法院驳回了亚历山大·克鲁皮（前赫梅利尼茨基州医疗社会专家委员会主任塔季扬娜·克鲁皮之子）关于远程参与庭审的申请。 其辩护律师在申请中解释称，从赫梅利尼茨基前往基辅的交通费用高昂，加上酒店住宿费用及行程耗时较长。然而，法院认为这些理由不足以支持以视频会议形式举行庭审。

需要指出的是，最高反腐败法院（VAKS）此前已决定，若发布空袭警报，将以远程方式审理前赫梅利尼茨基州医疗社会专家委员会主任塔蒂亚娜·克鲁皮、 其丈夫弗拉基米尔及儿子亚历山大的案件听证会，若宣布进入空袭警报状态，将以远程方式进行。该决定于10月12日（星期一）作出，旨在确保司法程序的连续性，同时保障诉讼参与者的安全。

在最高反腐败法院就赫梅利尼茨基州医疗社会专家委员会前负责人塔季扬娜·克鲁皮一案举行的预审听证会上，法官德尼斯·科瓦连科与被告律师之间爆发了激烈争执。

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