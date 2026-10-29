W obwodzie lwowskim kierowczyni mercedesa wpadła pod pociąg

29 października około godziny 12:30 na regulowanym przejeździe kolejowym we wsi Tuchla w powiecie stryjskim doszło do wypadku drogowego z udziałem pociągu elektrycznego i samochodu osobowego marki Mercedes.

Według wstępnych danych organów ścigania za kierownicą samochodu siedziała 31-letnia mieszkanka Równego. W wyniku zderzenia odniosła obrażenia ciała i została przewieziona do szpitala w celu ustalenia diagnozy.

W samochodzie osobowym nie było pasażerów; nikt spośród pasażerów i załogi pociągu elektrycznego nie odniósł obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy i odpowiednie służby policyjne w celu ustalenia okoliczności wypadku i określenia kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Źródło: Policja Narodowa obwodu lwowskiego.

Wcześniej we wsi Pluhiv w powiecie Zolochiwskim w obwodzie lwowskim pociąg na trasie „Truskawiec – Dniepr” potrącił 61-letniego mężczyznę. Ofiara zmarła na miejscu zdarzenia w wyniku odniesionych obrażeń.

W mieście Czop w Zakarpaciu pociąg śmiertelnie potrącił 49-letniego mężczyznę, który znajdował się na torach kolejowych. Ofiara zginęła na miejscu zdarzenia. Obecnie policja ustala wszystkie okoliczności tragedii oraz poszukuje miejsca zamieszkania ofiary i jej bliskich.

W Polsce pociąg potrącił mężczyznę, ruch kolejowy został zakłócony.

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