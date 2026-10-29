Во Львовской области водительница на Mercedes попала под поезд

29 октября около 12:30 на регулируемом железнодорожном переезде в селе Тухля Стрыйского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда и легкового автомобиля Mercedes.

По предварительным данным правоохранительных органов, за рулем автомобиля находилась 31-летняя жительница Ровно. В результате столкновения она получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу для уточнения диагноза.

Пассажиров в легковушке не было; среди пассажиров и бригады электропоезда никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи и профильные службы полиции для установления обстоятельств аварии и определения правовой квалификации происшествия.

Источник: Нацполиция Львовской области.

Ранее в селе Плугов Золочевского района Львовской области поезд маршрута «Трускавец – Днепр» сбил 61-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В городе Чоп на Закарпатье поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях. Пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства трагедии и разыскивает его место жительства и родственников.

Поезд в Польше сбил мужчину, движение на железной дороге нарушено.

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