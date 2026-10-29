На Львівщині водійка на Mercedes потрапила під потяг

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29 жовтня близько 12:30 на регульованому залізничному переїзді у селі Тухля Стрийського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електропоїзда та легкового автомобіля Mercedes.

За попередніми даними правоохоронців, за кермом автомобіля перебувала 31-річна жителька Рівного. Унаслідок зіткнення вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні для уточнення діагнозу.

Пасажирів у легковику не було; серед пасажирів та бригади електропотяга ніхто не постраждав. На місці події працюють слідчі та профільні служби поліції для встановлення обставин аварії та визначення правової кваліфікації події.

Джерело: Нацполіція Львівщини.

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