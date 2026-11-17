根据本门户网站掌握的基辅地区行政法院裁决副本， 法院批准了塞浦路斯控股公司International Distribution Systems Limited（IDS）关于确保诉讼请求的动议，并禁止国家资产追索与管理署（ARMA）签署关于将IDS Ukraine集团公司权益移交管理的协议。

该裁定使得将IDS Ukraine集团的公司权益移交至ARMA选定的“Prioritas”律师事务所进行管理的程序无法完成。

此次对该局行动的阻止，正值最高反腐败法院（VAKS）就司法部提起的关于将IDS Ukraine受制裁资产没收归国家所有的诉讼进入最终审理阶段之际。

最高反腐败法院就该案的下次庭审定于2026年11月23日举行。

ARMA方面对签订合同的禁令实际上维持了该公司在反腐败法院作出裁决前的现状；此后，被国有化的企业将直接移交国家财产基金管理，绕过临时外部管理程序。

该诉讼保全决定是在行政法院于2026年5月启动的诉讼程序中作出的。在此案中，该控股公司的股东对ARMA管理被扣押的乌克兰工厂公司权利的权限提出了异议。

原告强调，在新《关于ARMA的法律》生效后，该机构无权管理仅被法院下达“禁止转让”裁决（未禁止使用和处置）的资产。

来源：NADRA.INFO

此前，ARMA曾表示在IDS Ukraine资产竞标前夕遭遇了黑客攻击。

在此之前，ARMA已选定IDS Ukraine的管理人：莫尔申斯基的资产将由一家律师事务所负责管理。

此外，ARMA还驳回了“莫尔申斯基”管理权竞标的中标者。