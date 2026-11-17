Zgodnie z kopiami postanowienia KOAŚ, które znajdują się w posiadaniu portalu, sąd uwzględnił wniosek cypryjskiej spółki holdingowej International Distribution Systems Limited (IDS) o zabezpieczenie roszczenia i zakazał Narodowej Agencji ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) podpisania umowy o przekazaniu praw korporacyjnych grupy IDS Ukraine do zarządzania.

Postanowienie to uniemożliwia zakończenie procedury przekazania praw korporacyjnych grupy IDS Ukraine pod zarządzanie kancelarii prawnej „Prioritas”, którą wybrała ARMA.

Zablokowanie działań Agencji ma miejsce w kontekście końcowej fazy rozpatrywania przez Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) pozwu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego przejęcia na rzecz państwa aktywów IDS Ukraine objętych sankcjami.

Kolejna rozprawa WAKS w tej sprawie została wyznaczona na 23 listopada 2026 roku.

Zakaz zawarcia umowy ze strony ARMA faktycznie utrzymuje status quo spółki do czasu wydania orzeczenia przez sąd antykorupcyjny, po czym znacjonalizowane przedsiębiorstwo ma przejść bezpośrednio pod kontrolę Funduszu Majątku Państwowego, z pominięciem tymczasowego zarządu zewnętrznego.

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia zostało wydane w ramach postępowania sądowego wszczętego przez KOAŚ w maju 2026 roku. W postępowaniu tym akcjonariusz holdingu kwestionuje uprawnienia ARMA do zarządzania zajętych prawami korporacyjnymi ukraińskich zakładów.

Powód podkreśla, że po wejściu w życie nowej ustawy „O ARMA” agencja nie ma podstaw do zarządzania aktywami, na które sąd nałożył jedynie zakaz zbycia, bez zakazu korzystania i rozporządzania.

Źródło: NADRA.INFO

Wcześniej ARMA poinformowała o ataku hakerskim w przeddzień konkursu dotyczącego aktywów IDS Ukraine.

Wcześniej ARMA wybrała zarządcę dla IDS Ukraine: aktywami Morshynska będzie zarządzać kancelaria prawna.

Ponadto ARMA odrzuciła zwycięzcę przetargu na zarządzanie „Morshynską”.