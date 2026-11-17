Согласно копиям постановления КОАС, имеющимся в распоряжении портала, суд удовлетворил ходатайство кипрской холдинговой компании International Distribution Systems Limited (IDS) об обеспечении иска и запретил Национальному агентству по розыску и управлению активами (АРМА) подписывать договор о передаче в управление корпоративных прав группы IDS Ukraine.

Постановление делает невозможным завершение процедуры передачи корпоративных прав группы IDS Ukraine в управление юридической фирме «Приоритас», выбранной АРМА.

Блокировка действий Агентства происходит на фоне финальной стадии рассмотрения иска Министерства юстиции в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) о взыскании подсанкционных активов IDS Ukraine в доход государства.

Следующее заседание ВАКС по данному делу назначено на 23 ноября 2026 года.

Запрет на заключение договора со стороны АРМА фактически сохраняет статус-кво компании до вынесения решения антикоррупционным судом, после чего национализированный бизнес должен перейти непосредственно под контроль Фонда государственного имущества, минуя временное внешнее управление.

Решение об обеспечении иска принято в рамках судебного процесса, открытого КОАС в мае 2026 года. В нем акционер холдинга оспаривает полномочия АРМА по управлению арестованными корпоративными правами украинских заводов.

Истец подчеркивает, что после вступления в силу нового закона «Об АРМА» агентство не имеет оснований управлять активами, на которые судом наложен лишь запрет на отчуждение без запрета на пользование и распоряжение.

Источник: NADRA.INFO

Ранее АРМА заявила о хакерской атаке накануне конкурса по активам IDS Ukraine.

До этого АРМА выбрало управляющего для IDS Ukraine: активами Моршинской будет управлять юридическое бюро.

Также АРМА отклонила победителя торгов на управление «Моршинской».