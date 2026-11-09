利沃夫的利沃夫国立医科大学附属大学医院首次成功实施了心脏移植手术

利沃夫国立医科大学附属医院首次成功实施了心脏移植手术。接受新心脏的是一名60岁的利沃夫州居民，他被诊断为终末期心力衰竭。 该患者的心脏射血分数低于20%，且内科和外科治疗手段均已用尽。

在出现严重健康问题之前，这位男子一直工作繁忙，不仅经营自己的事业，还帮助他人解决法律问题。然而，随后他的身体状况急剧恶化：就连普通的步行都变得异常艰难。 患者饱受持续疲劳、双腿严重水肿以及日益加剧的虚弱感困扰。

经检查，医生确诊其患有终末期心力衰竭。由于射血分数极低且其他治疗手段已无计可施，心脏移植成为挽救这位男子生命的唯一希望。

该患者被列入了大学医院的移植候补名单。 他等待捐赠器官约五个月。当另一位60岁男子去世后，其家属同意进行遗体捐献，这才为他带来了获救的希望。

参与此次移植手术的团队包括心脏外科医生德米特罗·贝什莱、弗拉基米尔·普里什利亚克、索菲娅·维辛斯卡和伊戈尔·普罗齐克。 此外，麻醉科医生罗曼·索布科、弗拉基米尔·维霍里亚克、维多利亚·利斯和柳博米尔·索洛维也参与了此次手术。

移植手术取得圆满成功，术后恢复期也未出现并发症。心脏外科医生德米特里·贝什莱强调，这一成果得益于庞大专家团队的通力协作。

患者本人表示，他已经感觉好转了很多，精力也充沛。接下来，他将接受进一步的治疗和康复。康复后，他希望能尽快重返自己热爱的领域。

多年来，利沃夫在乌克兰器官移植数量方面一直保持领先地位。其中，利沃夫第一地区医疗联合会的专家们实施的移植手术数量最多。

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2026年前九个月，该机构共完成了137例移植手术：其中肾脏移植88例、肝脏移植29例、心脏移植20例。

此前，利沃夫国立医科大学附属医院已开展过肾脏移植手术。如今，该医疗机构首次成功实施了心脏移植手术，进一步拓展了为重症患者提供救治的能力。

该医疗机构通报了这一消息。

回顾此前报道，来自伊万诺-弗兰科夫斯克州的58岁外科医生柳博米尔·帕罗霍尼亚克在预防性体检中被诊断出患有危及生命的心脏病。 利沃夫圣潘泰莱蒙医院的专家们通过首次采用微创方法实施极其复杂的升主动脉弓置换手术，成功挽救了这位患者的生命。

此前，来自利沃夫州的55岁拖拉机司机尤里·加拉斯因一种通常只见于新生儿和婴儿的罕见肿瘤，导致左眼几乎完全失明。 多年来，他一直忽视视力恶化的问题，直到在田间劳作变得极其困难。圣潘泰莱蒙医院的专家切除了该肿瘤，次日患者的视力便部分恢复。

此前在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅居民弗拉基米尔，他在俄军对敖德萨州一处储油罐的袭击中，身体约50%的面积遭受烧伤。

在利沃夫，医生们还救治了一名62岁的赫梅利尼茨基居民，该患者双腿供血严重受阻。这名男子因下肢剧痛和冰冷感向圣潘泰莱蒙医院的专家求诊。

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