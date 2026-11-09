We Lwowie po raz pierwszy przeprowadzono przeszczep serca w Szpitalu Uniwersyteckim Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego

W Szpitalu Uniwersyteckim Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego po raz pierwszy przeprowadzono z powodzeniem przeszczep serca. Nowy organ otrzymał 60-letni mieszkaniec obwodu lwowskiego, u którego zdiagnozowano schyłkowe stadium niewydolności serca. Frakcja wyrzutowa serca pacjenta wynosiła mniej niż 20%, a możliwości leczenia farmakologicznego i chirurgicznego zostały wyczerpane.

Zanim pojawiły się poważne problemy zdrowotne, mężczyzna dużo pracował, rozwijał własną działalność gospodarczą i pomagał innym w rozwiązywaniu kwestii prawnych. Jednak z czasem jego samopoczucie znacznie się pogorszyło: nawet zwykły spacer stał się dla niego wyzwaniem. Pacjenta dokuczało ciągłe zmęczenie, silne obrzęki nóg i coraz większe osłabienie.

Po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili schyłkowe stadium niewydolności serca. Ze względu na krytycznie niską frakcję wyrzutową oraz wyczerpanie możliwości innych metod leczenia jedyną szansą na uratowanie mężczyzny pozostał przeszczep serca.

Pacjenta wpisano na listę oczekujących na przeszczep w Szpitalu Uniwersyteckim. Przez około pięć miesięcy czekał na narząd od dawcy. Szansa na ratunek pojawiła się po śmierci innego 60-letniego mężczyzny, którego rodzina wyraziła zgodę na dawstwo pośmiertne.

W skład zespołu przeprowadzającego przeszczep weszli kardiochirurdzy Dmytro Beshley, Volodymyr Pryshlyak, Sofiia Vyshynska oraz Ihor Protsyk. W operacji uczestniczyli również anestezjolodzy Roman Sobko, Włodzimierz Wychoriak, Wiktoria Lis i Lubomir Solowiej.

Przeszczep zakończył się sukcesem, a okres pooperacyjny również przebiegł bez powikłań. Kardiochirurg Dmytro Beshley podkreślił, że wynik ten udało się osiągnąć dzięki zgranej pracy dużego zespołu specjalistów.

Sam pacjent opowiada, że odczuwa już znaczną poprawę i ma dużo sił. Przed nim dalsze leczenie i rehabilitacja. Po wyzdrowieniu mężczyzna chce jak najszybciej powrócić do swoich ulubionych zajęć.

Lwów od wielu lat zajmuje czołowe miejsce na Ukrainie pod względem liczby przeszczepów narządów. Najwięcej przeszczepów wykonują specjaliści z Pierwszego Terytorialnego Związku Medycznego we Lwowie.

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W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku przeprowadzono tu 137 przeszczepów: 88 nerek, 29 wątroby i 20 serca.

W Szpitalu Uniwersyteckim Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego już wcześniej przeprowadzano przeszczepy nerek. Teraz placówka ta po raz pierwszy z powodzeniem przeprowadziła również przeszczep serca, poszerzając możliwości pomocy pacjentom z ciężkimi schorzeniami.

Informację tę podała placówka medyczna.

Przypomnijmy, że 58-letni chirurg z Iwano-Frankiwska, Lubomir Parokhoniak, dowiedział się o groźnej patologii serca podczas badań profilaktycznych. Specjaliści ze Szpitala św. Panteleimona we Lwowie uratowali mężczyznę, przeprowadzając po raz pierwszy niezwykle skomplikowaną operację protezowania łuku aorty metodą małoinwazyjną.

Przypomnijmy, że 55-letni operator traktora z obwodu lwowskiego, Jurij Halas, niemal całkowicie stracił wzrok w lewym oku z powodu rzadkiego nowotworu, który zwykle występuje u noworodków i niemowląt. Mężczyzna przez lata ignorował pogorszenie wzroku, aż praca w polu stała się dla niego niezwykle trudna. Specjaliści ze Szpitala św. Panteleimona usunęli nowotwór, a już następnego dnia wzrok pacjenta częściowo się przywrócił.

Wcześniej we Lwowie lekarzom udało się uratować 43-letniego mieszkańca Kijowa, Włodzimierza, który doznał oparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała w wyniku rosyjskiego ataku na cysternę w obwodzie odeskim.

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