Во Львове впервые провели трансплантацию сердца в Университетской больнице ЛНМУ

В Университетской больнице Львовского национального медицинского университета впервые успешно провели трансплантацию сердца. Новый орган получил 60-летний житель Львовской области, у которого диагностировали терминальную стадию сердечной недостаточности. Фракция выброса сердца пациента составляла менее 20%, а возможности терапевтического и хирургического лечения были исчерпаны.

До появления серьезных проблем со здоровьем мужчина много работал, развивал собственное дело и помогал другим решать юридические вопросы. Однако со временем его самочувствие существенно ухудшилось: даже обычная ходьба стала испытанием. Пациента беспокоили постоянная усталость, сильные отеки ног и нарастающая слабость.

После обследования врачи выявили терминальную стадию сердечной недостаточности. Из-за критически низкой фракции выброса и исчерпанных возможностей других методов лечения единственным шансом спасти мужчину оставалась пересадка сердца.

Пациента внесли в список ожидания трансплантации в Университетской больнице. Около пяти месяцев он ждал донорского органа. Шанс на спасение появился после смерти другого 60-летнего мужчины, родственники которого дали согласие на посмертное донорство.

В команду, проводившую трансплантацию, вошли кардиохирурги Дмитрий Бешлей, Владимир Пришляк, София Вышинская и Игорь Процик. Также к операции присоединились анестезиологи Роман Собко, Владимир Выхоряк, Виктория Лис и Любомир Соловей.

Трансплантация прошла успешно, послеоперационный период также прошел без осложнений. Кардиохирург Дмитрий Бешлей подчеркнул, что результат удалось достичь благодаря слаженной работе большой команды специалистов.

Сам пациент рассказывает, что уже чувствует значительное улучшение и полон сил. Впереди его ждут дальнейшее лечение и реабилитация. После выздоровления мужчина хочет как можно скорее вернуться к любимым делам.

Львов уже много лет удерживает лидирующие позиции в Украине по количеству трансплантаций органов. Больше всего трансплантаций проводят специалисты Первого территориального медицинского объединения Львова.

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За девять месяцев 2026 года здесь провели 137 трансплантаций: 88 пересадок почек, 29 — печени и 20 — сердца.

В Университетской больнице Львовского национального медицинского университета ранее уже проводили трансплантации почек. Теперь медицинское учреждение впервые успешно выполнило и пересадку сердца, расширив возможности оказания помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями.

Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Напомним, 58-летний хирург из Ивано-Франковской области Любомир Парохоняк узнал об опасной патологии сердца во время профилактического обследования. Специалисты больницы Святого Пантелеймона во Львове спасли мужчину, впервые проведя сверхсложную операцию по протезированию дуги аорты малоинвазивным методом.

Напомним, 55-летний тракторист из Львовской области Юрий Галась почти полностью потерял зрение на левый глаз из-за редкой опухоли, которая обычно возникает у новорожденных и младенцев. Мужчина годами игнорировал ухудшение зрения, пока работать в поле не стало чрезвычайно трудно. Специалисты больницы Святого Пантелеймона удалили новообразование, и уже на следующий день зрение пациента частично восстановилось.

Ранее во Львове врачам удалось спасти 43-летнего киевлянина Владимира, получившего ожоги примерно 50% поверхности тела в результате российского удара по цистерне в Одесской области.

Во Львове врачи помогли 62-летнему жителю Хмельницкого с критическим нарушением кровоснабжения обеих ног. Мужчина обратился к специалистам больницы Святого Пантелеймона с жалобами на сильную боль и ощущение холода в нижних конечностях.

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