DeepState项目的分析师更新了交战互动地图，标注了截至11月16日早晨，俄罗斯占领军在顿涅茨克州和哈尔科夫州两个定居点附近的推进情况。

据分析人士称，在顿涅茨克州，俄军扩大了在波克罗夫斯基区沙赫夫斯基社区维尔内村附近的控制区。

此外，在哈尔科夫州彼得罗帕夫利夫卡附近也记录到了占领军的推进。该定居点位于库皮扬斯克以东约七公里处。

“敌军在维尔内和彼得罗帕夫利夫卡附近推进，”DeepState的通报中写道。

这些变化已在更新的作战地图上标注。分析人士未具体说明俄军推进区域的确切面积。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，11月15日当天前线共发生141次交火。 在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，乌克兰守军击退了18次敌军进攻，其中包括在科斯蒂安蒂诺夫卡、诺沃德米特里夫卡、多夫加·巴尔卡和维尔诺附近发生的交火。

与此同时，在库皮扬斯克方向，过去24小时内俄军未实施突击行动。

来源：DeepState

乌克兰武装部队过去24小时内又消灭了2560名俄罗斯占领军——总参谋部。

需要指出的是，占领军虽未在哈尔科夫州东部发动强攻，但试图渗透至后方。

乌克兰武装部队特种作战部队的士兵俘虏了两名来自侦察分队的俄罗斯军人。在行动中，他们还缴获了可能包含重要情报的文件和通信设备。

尽管俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称 已占领该市， 但顿涅茨克州的科斯蒂安蒂诺夫卡 仍处于 乌克兰武装部队的控制之下 。

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