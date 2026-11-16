Analitycy projektu DeepState zaktualizowali interaktywną mapę działań wojennych, zaznaczając postępy rosyjskich wojsk okupacyjnych w pobliżu dwóch miejscowości w obwodach donieckim i charkowskim według stanu na poranek 16 listopada.

Według analityków w obwodzie donieckim armia rosyjska rozszerzyła strefę kontroli w pobliżu wsi Vilne w gminie Szachowskiej w rejonie Pokrowskim.

Odnotowano również postępy okupantów w pobliżu miejscowości Pietropawłówka w obwodzie charkowskim. Miejscowość ta znajduje się około siedmiu kilometrów na wschód od Kupiańska.

„Wróg posunął się naprzód w pobliżu Wilnego i Pietropawłówki” – czytamy w komunikacie DeepState.

Zmiany zaznaczono na zaktualizowanej mapie działań wojennych. Analitycy nie podali dokładnej powierzchni terytoriów, na które wkroczyły wojska rosyjskie.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu 15 listopada na froncie doszło do 141 starć bojowych. Na kierunku Kostiantynów ukraińscy obrońcy odparli 18 ataków wroga, w szczególności w pobliżu Kostiantynówki, Nowodmytrowki, Dowhej Balce i Wilnego.

Jednocześnie na kierunku kupiańskim w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.

Źródło: DeepState

W ciągu doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały kolejnych 2560 rosyjskich okupantów – poinformował Sztab Generalny.

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z oddziału rozpoznawczego. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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