DeepState odnotowało postępy rosyjskich sił zbrojnych w obwodach donieckim i charkowskim
Analitycy projektu DeepState zaktualizowali interaktywną mapę działań wojennych, zaznaczając postępy rosyjskich wojsk okupacyjnych w pobliżu dwóch miejscowości w obwodach donieckim i charkowskim według stanu na poranek 16 listopada.
Według analityków w obwodzie donieckim armia rosyjska rozszerzyła strefę kontroli w pobliżu wsi Vilne w gminie Szachowskiej w rejonie Pokrowskim.
Odnotowano również postępy okupantów w pobliżu miejscowości Pietropawłówka w obwodzie charkowskim. Miejscowość ta znajduje się około siedmiu kilometrów na wschód od Kupiańska.
„Wróg posunął się naprzód w pobliżu Wilnego i Pietropawłówki” – czytamy w komunikacie DeepState.
Zmiany zaznaczono na zaktualizowanej mapie działań wojennych. Analitycy nie podali dokładnej powierzchni terytoriów, na które wkroczyły wojska rosyjskie.
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu 15 listopada na froncie doszło do 141 starć bojowych. Na kierunku Kostiantynów ukraińscy obrońcy odparli 18 ataków wroga, w szczególności w pobliżu Kostiantynówki, Nowodmytrowki, Dowhej Balce i Wilnego.
Jednocześnie na kierunku kupiańskim w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.
Źródło: DeepState
W ciągu doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały kolejnych 2560 rosyjskich okupantów – poinformował Sztab Generalny.
Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.