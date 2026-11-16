DeepState зафиксировал продвижение российских войск в Донецкой и Харьковской областях
Аналитики проекта DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, отметив продвижение российских оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях по состоянию на утро 16 ноября.
По данным аналитиков, в Донецкой области российская армия расширила зону контроля вблизи села Вольное Шаховской общины Покровского района.
Также продвижение оккупантов зафиксировано возле Петропавловки в Харьковской области. Населённый пункт расположен примерно в семи километрах к востоку от Купянска.
«Враг продвинулся вблизи Вольного и Петропавловки», — говорится в сообщении DeepState.
Изменения отмечены на обновленной карте боевых действий. Точную площадь территорий, на которые продвинулись российские войска, аналитики не уточнили.
По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 15 ноября на фронте произошло 141 боевое столкновение. На Константиновском направлении украинские защитники отразили 18 атак противника, в частности вблизи Константиновки, Новодмитровки, Долгой Балки и Вольного.
В то же время на Купянском направлении за прошедшие сутки российские войска штурмовых действий не проводили.
Источник: DeepState
ВСУ за сутки ликвидировали еще 2560 российских оккупантов – Генштаб.
Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.