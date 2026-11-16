DeepState зафиксировал продвижение российских войск в Донецкой и Харьковской областях

Аналитики проекта DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, отметив продвижение российских оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях по состоянию на утро 16 ноября.

По данным аналитиков, в Донецкой области российская армия расширила зону контроля вблизи села Вольное Шаховской общины Покровского района.

Также продвижение оккупантов зафиксировано возле Петропавловки в Харьковской области. Населённый пункт расположен примерно в семи километрах к востоку от Купянска.

«Враг продвинулся вблизи Вольного и Петропавловки», — говорится в сообщении DeepState.

Изменения отмечены на обновленной карте боевых действий. Точную площадь территорий, на которые продвинулись российские войска, аналитики не уточнили.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 15 ноября на фронте произошло 141 боевое столкновение. На Константиновском направлении украинские защитники отразили 18 атак противника, в частности вблизи Константиновки, Новодмитровки, Долгой Балки и Вольного.

В то же время на Купянском направлении за прошедшие сутки российские войска штурмовых действий не проводили.

Источник: DeepState

ВСУ за сутки ликвидировали еще 2560 российских оккупантов – Генштаб.

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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