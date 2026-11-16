俄罗斯国防部称，一夜之间击落的乌克兰无人机数量创下新高

11月16日夜间，俄罗斯国防部报告称，在俄罗斯联邦领土、被占领的克里米亚以及两片海域上空拦截了1336架乌克兰无人机。 据俄方称，这是自全面战争爆发以来，单夜据称被击落的无人机数量最多的一次。

据俄罗斯国防部称，这些飞机型无人机是在俄罗斯15个州、克拉斯诺达尔边疆区、莫斯科地区、被占领的克里米亚，以及亚速海和黑海海域上空被拦截的。

据称俄罗斯防空部队开展行动的地区包括特维尔州、 别尔哥罗德州、布良斯克州、库尔斯克州、卡卢加州、图拉州、梁赞州、奥廖尔州、沃罗涅日州、弗拉基米尔州、斯摩棱斯克州、下诺夫哥罗德州和罗斯托夫州。

俄罗斯军方此前创下的纪录是在10月29日夜间。当时，军方宣称在20个地区拦截了1214架无人机。

约600架无人机正飞往莫斯科

俄罗斯首都市长谢尔盖·索比亚宁表示，从周日17:00至周一08:00，约有600架无人机正向莫斯科地区飞来。 据他称，俄罗斯防空部队在这些无人机接近莫斯科时，据称已击落了191架。

不过，这并非索比亚宁此前报告过的最大规模无人机群。10月30日，他曾表示有862架无人机正朝首都方向飞来。据他当时提供的数据，其中170架在接近城市时被击落。

据称，克里米亚大桥是袭击目标之一

据占领当局、乌克兰OSINT分析师以及俄罗斯Z频道的报道，连接被占领的克里米亚与俄罗斯的刻赤大桥成为此次夜间袭击的目标之一。

该设施可能遭受的损毁程度目前尚不清楚。 与此同时，俄罗斯Telegram频道Mash声称，袭击目标是克里米亚一侧大桥的右侧拱门。据其说法，该结构据称在视觉上偏离了约15度。目前尚无独立消息来源证实这一信息。

此外，据报道，罗斯托夫州的石油库和天然气站也遭到袭击。该报道未详细说明袭击造成的具体后果。

需要指出的是，乌克兰袭击了克里米亚大桥，目前该桥已中断通行。

罗斯托夫州的石油库遭到袭击。

此前，乌克兰武装部队已证实对塔塔尔斯坦的一家化工厂以及布良斯克州的莫诺利特企业实施了打击。

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