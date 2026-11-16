Минобороны РФ заявило о рекордном количестве сбитых за ночь украинских дронов

В ночь на 16 ноября российское Минобороны сообщило о перехвате 1336 украинских беспилотников над территорией РФ, оккупированным Крымом и акваториями двух морей. По данным российского ведомства, это самое большое количество дронов, якобы сбитых за одну ночь с начала полномасштабной войны.

По утверждению Минобороны РФ, беспилотники самолетного типа перехватывались в 15 областях России, Краснодарском крае, Московском регионе, оккупированном Крыме, а также над Азовским и Черным морями.

В перечень регионов, где якобы действовала российская ПВО, вошли Тверская, Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Владимирская, Смоленская, Нижегородская и Ростовская области.

Предыдущий рекорд российское военное ведомство зафиксировало в ночь на 29 октября. Тогда оно заявило о перехвате 1214 беспилотников в 20 регионах.

Около 600 дронов направлялись в Москву

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в направлении Московского региона двигались примерно 600 беспилотников. По его словам, 191 аппарат российская ПВО якобы сбила на подлете к Москве.

В то же время это не самое большое количество дронов, о котором сообщал Собянин. 30 октября он заявлял о 862 беспилотниках, двигавшихся в направлении столицы. Тогда, по его данным, на подлете к городу было сбито 170 аппаратов.

Среди целей называют Керченский мост

Одной из целей ночной атаки, по сообщениям оккупационных властей, украинских OSINT-аналитиков и российских Z-каналов, стал Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

Масштаб возможных повреждений объекта пока остается неизвестным. В то же время российский Telegram-канал Mash утверждает, что удар пришелся на правую арку моста со стороны Крыма. По его версии, конструкцию якобы визуально отклонило примерно на 15 градусов. Независимого подтверждения этой информации нет.

Кроме того, сообщается о поражении нефтебазы и газовой станции в Ростовской области. Детали последствий атаки в предоставленном сообщении не уточняются.

Напомним, Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

В Ростовской области под удар попала нефтебаза.

До этого ВСУ подтвердили удары по химическому заводу в Татарстане и предприятию Монолит в Брянской области.

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