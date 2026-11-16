Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o rekordowej liczbie ukraińskich dronów zestrzelonych w ciągu nocy

W nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przechwyceniu 1336 ukraińskich dronów nad terytorium Federacji Rosyjskiej, okupowanym Krymem oraz akwatoriami dwóch mórz. Według danych rosyjskiego resortu jest to największa liczba dronów, które rzekomo zostały zestrzelone w ciągu jednej nocy od początku wojny na pełną skalę.

Jak twierdzi Ministerstwo Obrony RF, drony typu samolotowego były przechwytywane w 15 obwodach Rosji, w Kraju Krasnodarskim, regionie moskiewskim, na okupowanym Krymie, a także nad Morzem Azowskim i Morzem Czarnym.

Na liście regionów, w których rzekomo działała rosyjska obrona przeciwlotnicza, znalazły się: Twer, obwody biełgorodzki, briański, kurski, kałużski, tulski, ryażański, orłowski, woroneżski, włodzimierski, smoleński, niżnegorodzki i rostowski.

Poprzedni rekord rosyjskie ministerstwo obrony odnotowało w nocy z 28 na 29 października. Wówczas poinformowało o przechwyceniu 1214 dronów w 20 regionach.

Około 600 dronów zmierzało w kierunku Moskwy

Burmistrz stolicy Rosji Siergiej Sobianin oświadczył, że od godziny 17:00 w niedzielę do godziny 08:00 w poniedziałek w kierunku regionu moskiewskiego leciało około 600 dronów. Według niego rosyjska obrona przeciwlotnicza rzekomo zneutralizowała 191 dronów tuż przed dotarciem do Moskwy.

Nie jest to jednak największa liczba dronów, o której informował Sobianin. 30 października podał, że w kierunku stolicy zmierzało 862 bezzałogowych statków powietrznych. Wówczas, według jego danych, w trakcie zbliżania się do miasta zestrzelono 170 aparatów.

Wśród celów wymienia się most w Kerczu

Jednym z celów nocnego ataku, według doniesień władz okupacyjnych, ukraińskich analityków OSINT oraz rosyjskich kanałów telewizyjnych typu Z, był most kerczeński, łączący okupowany Krym z Rosją.

Skala ewentualnych uszkodzeń obiektu pozostaje na razie nieznana. Jednocześnie rosyjski kanał Telegramowy Mash twierdzi, że uderzenie spadło na prawy łuk mostu od strony Krymu. Według tej wersji konstrukcja rzekomo uległa wizualnemu odchyleniu o około 15 stopni. Nie ma niezależnego potwierdzenia tej informacji.

Ponadto doniesiono o zniszczeniu bazy naftowej i stacji gazowej w obwodzie rostowskim. Szczegóły dotyczące skutków ataku nie zostały sprecyzowane w przekazanej informacji.

Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został wstrzymany.

W obwodzie rostowskim uderzeniu uległa baza paliwowa.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz zakład Monolit w obwodzie briańskim.

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