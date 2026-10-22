俄罗斯“菲林”导弹：速度、射程和弹头

俄罗斯已开始对乌克兰使用新型“菲林”巡航导弹，据乌克兰军事情报部门称，该导弹射程可达600至1200公里，最高时速可达800公里/小时。 该型号的特点包括：由地面发射装置发射、低空飞行，以及可配备不同类型的弹头。

乌克兰国防部情报总局公布了俄罗斯“菲林”导弹的技术参数及其组件信息。 关于结构、导航设备、发动机及外国制造部件的信息，有助于更详细地评估这种新型俄罗斯武器的能力及其制造商所采用的技术基础。

俄罗斯“菲林”导弹具有哪些特性

“菲林”属于地面发射的巡航导弹。据乌克兰国防部情报总局消息，其设计采用固体燃料助推器，帮助导弹在发射后获得初始速度。 随后由巡航发动机维持飞行。

该导弹的主要特性：

类型——陆基发射巡航导弹 ；

射程 ——600至1200公里 ；

最高速度—— 高达800公里/小时 ；

最大飞行高度—— 高达6公里 ；

弹体 长度——约3.5米 ；

翼展 ——约3米 ；

最大起飞重量—— 高达210公斤 ；

弹头重量——50或100公斤。

相对紧凑的尺寸与较远的射程相结合，使得该导弹能够打击远离发射地点的目标。 地面发射方式也使其区别于从飞机或舰船上发射的巡航导弹，并需要使用相应的地面设备。

1200公里的射程意味着潜在打击范围可覆盖广阔的区域。同时，实际应用能力取决于飞行路线、导航方式、目标类型以及导弹的运行环境。

为何低空飞行能力至关重要

乌克兰情报部门特别关注的“菲利纳”导弹特性之一，就是其低空飞行能力。 这种飞行轨迹使得地面雷达难以探测到该巡航导弹，因为地球曲率和地形起伏限制了雷达能够探测到低空飞行目标的距离。

导弹飞行高度越低，单个地面雷达站发现它的时间就越晚。这缩短了从发现威胁到可能进行拦截之间的时间。 在遭遇大规模袭击时，这一因素尤为重要，因为此时防空系统需要同时追踪多种类型的空中目标。

“菲利纳”的标称最大飞行高度可达6公里。其飞行轨迹会根据任务和航线而变化。 评估威胁时，不仅要考虑最大速度和射程，还需关注导弹如何穿越航线的各个段落，以及其接近预定目标的精度。

与此同时，低空飞行本身并不能使导弹变得不可被击中。反制效果取决于雷达探测能力、防空武器的部署、监视组织的安排以及其他防空组件的运作情况。

“菲林”可搭载何种弹头

据总参谋部情报总局（ГУР）数据显示，该导弹可配备质量为50公斤或100公斤的弹头。其中包括破片杀伤型、穿甲型和热压型弹头。

破片高爆弹头旨在通过爆炸冲击波和弹片摧毁目标。其作用范围内的爆炸区域内的人员、装备及基础设施均可能受到威胁。

穿甲弹头旨在打击那些在爆炸前必须克服特定障碍的目标。其应用可针对受保护的结构或建筑物。

热压弹头采用一种特殊的爆炸作用形成原理，该原理与高温爆炸产物及过压的扩散有关。在密闭空间内，这种作用可能特别危险。

多种作战装备选项的提供，拓展了该导弹可执行的任务范围。具体弹头的选择决定了打击的性质，并影响攻击的潜在后果。

“菲林”导弹由谁制造

在乌克兰总参谋部情报总局（ГУР）的资料中，该导弹的制造商被标注为俄罗斯股份公司“NPO‘莫尔尼亚’”。乌克兰情报部门还公布了在对该产品进行研究时发现的某些部件和电子元件的信息。

已确认的组件包括K-103-01惯性导航系统单元、“彗星”导航模块以及R500涡轮喷气发动机。 这些元件各自承担不同功能：发动机负责提供火箭的推进动力，而导航系统则有助于确定其位置并维持沿预定航线的飞行。

乌克兰总情报局公布了在该火箭结构中发现的81项组件清单。其中包含外国制造商的产品，特别是德州仪器（Texas Instruments）、微芯科技（Microchip Technology）、安森美半导体（ON Semiconductor）和意法半导体（STMicroelectronics），以及中国制造的组件。

这些零部件的存在表明，俄罗斯国防工业综合体仍在继续使用在俄罗斯境外研发或制造的电子元件。 制造现代导弹不仅需要弹体和发动机，还需要电子单元、微芯片、导航模块及其他确保控制系统正常运行的组件。

向俄罗斯军工复合体供应外国电子元件仍是制裁政策关注的重点之一。这些组件可能通过中间商和转售渠道流入俄罗斯，这使得确定最终用户并对其使用情况进行监管变得十分困难。

“彗星”导航系统与抗干扰能力

在“菲利纳”的设计中，“彗星”导航模块尤为引人注目。 该模块与俄罗斯企业“VNIIR-Progress”有关联，后者专门为军事装备和无人机研发导航系统。

卫星导航有助于确定坐标并根据预定航线校正飞行轨迹。然而，在实战中，此类系统可能会受到电子战的影响：卫星信号可能被干扰或篡改，从而使定位变得困难。

因此，导航设备的结构设计及其抗干扰能力对导弹的作战效能具有实际意义。如果导航系统能更好地抵御电子战手段的影响，就能增强其在复杂环境下沿预定航线飞行能力。

然而，导航的有效性取决于整个控制系统、信号质量、其他设备的运行状况以及飞行条件。

“菲林”的出现对乌克兰意味着什么

“菲林”导弹兼具1200公里射程、800公里/小时速度、低空飞行能力以及多种作战配置选项，这使其成为乌克兰在组织防空体系时必须考虑的又一种俄罗斯导弹武器。

俄罗斯武器中使用的外国电子元件仍是一个值得关注的问题。已发现的组件有助于追踪供应渠道，并确定在哪些领域，加强出口管制和制裁能够限制俄罗斯企业获取相关技术。

因此，“菲林”导弹兼具宣称的远射程、地面发射能力、多种弹头类型以及对飞行路线至关重要的导航设备。 对这一威胁的进一步评估将取决于俄罗斯在实际中如何使用该导弹，以及有关其生产情况、精度和乌克兰反制措施有效性的数据。

关注我们在