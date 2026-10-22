Российская ракета «Филин»: скорость, дальность полета и боевая часть

Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Филин», которая, по данным украинской военной разведки, может преодолевать расстояние от 600 до 1200 км и развивать скорость до 800 км/ч. Среди особенностей этой разработки — запуск с наземной установки, полет на небольшой высоте и возможность оснащения различными типами боевых частей.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало технические характеристики российской ракеты «Филин» и информацию о её компонентах. Сведения о конструкции, навигационном оборудовании, двигателе и компонентах иностранного производства позволяют более подробно оценить возможности нового российского оружия и технологическую базу, которую использует его производитель.

Какие характеристики имеет российская ракета «Филин»

«Филин» относится к классу крылатых ракет наземного запуска. По информации ГУР, её конструкция предусматривает использование стартового твёрдотопливного ускорителя, который помогает ракете набрать начальную скорость после запуска. Далее полет обеспечивает маршевый двигатель.

Основные характеристики ракеты:

тип — крылатая ракета наземного запуска ;

дальность полета — от 600 до 1200 км ;

максимальная скорость — до 800 км/ч ;

максимальная высота полёта — до 6 км ;

длина корпуса — около 3,5 м ;

размах крыльев — около 3 м ;

максимальная стартовая масса — до 210 кг ;

масса боевой части — 50 или 100 кг.

Сочетание относительно компактных габаритов и значительной дальности позволяет использовать ракету для поражения целей, удаленных от места запуска. Наземный способ запуска также отличает её от крылатых ракет, которые запускаются с самолётов или кораблей, и предполагает использование соответствующего наземного оборудования.

Дальность до 1200 км означает, что потенциальная зона поражения может охватывать значительную территорию. В то же время реальные возможности применения зависят от маршрута полёта, навигации, типа цели и условий, в которых работает ракета.

Почему важна способность летать на низкой высоте

Одна из характеристик «Филина», на которую обращает внимание украинская разведка, — возможность полета на небольшой высоте. Такой профиль полёта затрудняет обнаружение крылатой ракеты наземными радиолокационными средствами, поскольку кривизна Земли и рельеф местности ограничивают расстояние, на котором радар может увидеть низколетящую цель.

Чем ниже движется ракета, тем позже её могут обнаружить отдельные наземные радиолокационные станции. Это сокращает время между обнаружением угрозы и возможным перехватом. Особенно важным этот фактор становится во время массированных атак, когда противовоздушная оборона одновременно отслеживает несколько типов воздушных целей.

Максимальная заявленная высота полёта «Филины» составляет до 6 км. Профиль полёта может меняться в зависимости от задачи и маршрута. Для оценки угрозы важны не только максимальная скорость и дальность, но и то, как ракета проходит различные участки маршрута и насколько точно способна выходить к заданной цели.

В то же время низкая высота сама по себе не делает ракету неуязвимой. Эффективность противодействия зависит от возможностей радиолокационного обнаружения, размещения средств ПВО, организации наблюдения и работы других компонентов противовоздушной обороны.

Какую боевую часть может нести «Филин»

По данным ГУР, ракета может комплектоваться боевыми частями массой 50 или 100 кг. Среди указанных типов — осколочно-фугасная, проникающая и термобарическая.

Осколочно-фугасная боевая часть предназначена для поражения целей взрывной волной и осколками. Её действие может быть опасным для людей, техники и объектов инфраструктуры в зоне взрыва.

Проникающая боевая часть рассчитана на поражение объектов, для которых важно преодолеть определенные препятствия перед взрывом. Ее применение может быть направлено против защищенных конструкций или сооружений.

Термобарическая боевая часть использует особый принцип формирования взрывного действия, связанный с распространением высокотемпературных продуктов взрыва и избыточного давления. В замкнутых пространствах такое действие может быть особенно опасным.

Наличие различных вариантов боевого оснащения расширяет перечень задач, для которых может использоваться ракета. Выбор конкретной боевой части определяет характер поражения и влияет на потенциальные последствия атаки.

Кто производит ракету «Филин»

В материалах ГУР в качестве производителя ракеты указано российское акционерное общество «НПО «Молния»». Украинская разведка также обнародовала информацию об отдельных узлах и электронных компонентах, обнаруженных в ходе исследования изделия.

Среди идентифицированных компонентов указаны блок инерциальной навигационной системы К-103-01, навигационный модуль «Комета» и турбореактивный двигатель R500. Эти элементы выполняют различные функции: двигатель обеспечивает движение ракеты, а навигационные системы помогают определять ее положение и поддерживать движение по заданному маршруту.

ГУР обнародовало перечень из 81 позиции компонентов, обнаруженных в конструкции ракеты. В нем фигурируют изделия иностранных производителей, в частности Texas Instruments, Microchip Technology, ON Semiconductor и STMicroelectronics, а также компоненты китайского производства.

Наличие таких деталей свидетельствует о том, что российский оборонно-промышленный комплекс продолжает использовать электронику, разработанную или изготовленную за пределами России. Для создания современных ракет требуются не только корпус и двигатель, но и электронные блоки, микросхемы, навигационные модули и другие компоненты, обеспечивающие работу систем управления.

Поставки иностранной электроники в российский военно-промышленный комплекс остаются одним из направлений санкционной политики. Компоненты могут поступать в Россию через посредников и цепочки перепродажи, что затрудняет установление конечного пользователя и контроль за их использованием.

Навигационная система «Комета» и защита от помех

Особое внимание в конструкции «Филина» привлекает навигационный модуль «Комета». Его связывают с российским предприятием «ВНИИР-Прогресс», которое разрабатывает навигационные системы для военной техники и беспилотных аппаратов.

Спутниковая навигация помогает определять координаты и корректировать движение по заданному маршруту. Однако во время боевого применения такие системы могут подвергаться воздействию средств радиоэлектронной борьбы: спутниковые сигналы можно подавлять или искажать, затрудняя определение местоположения.

Поэтому конструкция навигационного оборудования и его устойчивость к помехам имеют практическое значение для эффективности ракеты. Если навигационная система лучше противостоит воздействию средств радиоэлектронной борьбы, это может повышать её способность придерживаться заданного маршрута в сложных условиях.

Однако эффективность навигации зависит от всей системы управления, качества сигналов, работы других приборов и условий полёта.

Что появление «Филина» означает для Украины

Сочетание дальности до 1200 км, скорости до 800 км/ч, возможности низковысотного полёта и различных вариантов боевого оснащения делает «Филина» ещё одним типом российского ракетного оружия, который Украине необходимо учитывать при организации противовоздушной обороны.

Отдельным вопросом остается иностранная электроника в российском оружии. Обнаруженные компоненты могут помочь установить каналы поставок и определить, где усиление экспортного контроля и санкций способно ограничить доступ российских предприятий к технологиям.

Таким образом, «Филин» сочетает в себе значительную заявленную дальность, наземный запуск, различные типы боевых частей и навигационное оборудование, важное для прохождения маршрута. Дальнейшая оценка этой угрозы будет зависеть от того, как Россия будет использовать ракету на практике, а также от данных о её производстве, точности и эффективности украинского противодействия.

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