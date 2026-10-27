国防军打击了俄军的弹药库和人员集结点

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅周边地区的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌方在前线的火力。

此外，还摧毁了位于卢甘斯克、安特拉西特和蒂莫诺沃附近的侵略者后勤物资仓库，并对克拉斯诺戈罗夫卡、 拉吉德诺、安特拉西特和诺沃佩特罗夫卡附近的武器、军事装备及人员集结点实施了打击。军事指挥部强调：“针对敌方关键军事目标的行动将持续进行，直至俄罗斯对乌克兰的武装侵略完全停止。”

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

10月25日及26日凌晨，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的一系列军事设施实施了打击。 遭袭目标包括扎波罗热州被占领的梅利托波尔附近的一个通信枢纽，以及顿涅茨克州米尔诺格拉德地区和扎波罗热州切尔沃诺吉尔卡地区的俄军指挥所。

乌克兰国防军还打击了位于俄罗斯利佩茨克州叶列茨市的“能源”工厂。据总参谋部消息，该企业生产航空炸弹、海基巡航导弹以及“伊斯坎德尔-M”导弹系统的电源组件。

在俄罗斯沃罗涅日，无人机袭击后记录到多处起火点。

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