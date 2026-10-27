W dniu 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii rosyjskiej w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza potencjał ogniowy przeciwnika na froncie.

Ponadto zniszczono magazyny środków materialno-technicznych agresora w pobliżu Ługańska, Antracytu i Tymonowa, a także przeprowadzono ataki na skupiska uzbrojenia, sprzętu wojskowego i sił ludzkich okupantów w pobliżu Krasnohorówki, Łagidnego, Antracytu i Nowopetrówki. Dowództwo wojskowe podkreśliło: „Działania wymierzone w kluczowe cele wojskowe przeciwnika będą trwały do całkowitego zaprzestania zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie”.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły obronne Ukrainy 25 października oraz w nocy z 25 na 26 października przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Atakowi poddano węzeł łączności w pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim, a także punkty dowodzenia rosyjskich wojsk w rejonie Mirnohradu w obwodzie donieckim oraz Czerwonogirki w obwodzie zaporoskim.

Siły obronne Ukrainy uderzyły w zakład „Energia” w mieście Jełec w obwodzie lipieckim w Federacji Rosyjskiej. Według danych Sztabu Generalnego zakład ten produkuje elementy zasilające do bomb lotniczych, pocisków manewrujących o bazowaniu morskim oraz kompleksów rakietowych „Iskander-M”.

W rosyjskim Woroneżu po ataku dronów odnotowano liczne ogniska pożarów.

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