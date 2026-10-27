Силы обороны нанесли удар по складам боеприпасов и скоплениям живой силы россиян

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

Кроме того, уничтожены склады материально-технических средств агрессора вблизи Луганска, Антрацита и Тимоново, а также нанесены удары по скоплениям вооружения, военной техники и живой силы оккупантов возле Красногоровки, Лагидного, Антрацита и Новопетровки. В военном командовании подчеркнули: «Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины».

Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Под удар попал узел связи вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области, а также пункты управления российских войск в районе Мирнограда в Донецкой области и Червоногорки в Запорожской области.

Силы обороны Украины поразили завод «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. По данным Генштаба, предприятие производит элементы питания для авиабомб, крылатых ракет морского базирования и ракетных комплексов «Искандер-М».

В российском Воронеже после атаки беспилотников зафиксировали многочисленные очаги пожаров.

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