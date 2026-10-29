英国约有15万名16至17岁的青少年可能因没有护照或驾驶执照而失去访问社交媒体的权限。这一风险出现在英国计划于明年春季实施禁止16岁以下人员访问社交媒体的禁令之前。

据《卫报》报道，英国监管机构Ofcom估计，约有15万名16至17岁的人既没有护照，也没有驾驶执照。这些文件很可能是访问设有年龄限制的平台所需的证件。

年龄验证

Ofcom公布了对年龄验证机制的评估，这些机制可能成为新规定的基础。监管机构列出了四种高效方法：将官方证件与实时自拍照进行比对、由银行确认年龄、使用类似Young Scot卡的官方数字身份证明，或通过自拍照估算年龄。

同时，监管机构指出，官方证件很可能也将作为其他方法的备用选项。例如，基于面部的年龄估算技术可能会相差数年。Ofcom表示，没有带照片证件的人很可能必须取得此类证件，才能使用设有年龄限制的服务。

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平台及规避限制的风险

英国政府尚未确认将被禁令覆盖的平台最终名单。预计该名单将与澳大利亚的名单相似，后者包括Facebook、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X和YouTube。

Ofcom首席执行官梅拉妮·道斯承认，一些儿童会试图规避限制。她表示，有动机的未成年人将寻找绕过规则的方法，但平台将有机会降低这一风险。在澳大利亚，类似禁令于去年12月实施，监管机构eSafety在3月表示，相当一部分16岁以下儿童违反了限制。

预计英国政府将在今年年底前提出确认该禁令的规则。Ofcom还将就最佳年龄验证方式举行咨询，随后发布官方建议。

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