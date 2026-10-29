В Великобритании около 150 тысяч подростков в возрасте 16–17 лет могут потерять доступ к социальным сетям из-за отсутствия паспорта или водительского удостоверения. Такой риск возникает накануне запланированного на следующую весну введения запрета на доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет.

Как сообщает The Guardian, британский регулятор Ofcom подсчитал, что примерно 150 тысяч человек в возрасте 16–17 лет не имеют ни паспорта, ни водительского удостоверения. Именно эти документы, вероятно, потребуются для доступа к платформам с возрастными ограничениями.

Проверка возраста

Ofcom опубликовал оценку механизмов проверки возраста, которые могут стать основой новых правил. Регулятор назвал четыре высокоэффективных метода: сверку официального документа с селфи в реальном времени, подтверждение возраста банком, использование официального цифрового удостоверения, такого как карта Young Scot, или оценку возраста по селфи.

При этом регулятор отметил, что официальный документ, вероятно, будет необходим в качестве резервного варианта и для других методов. Например, технология оценки возраста по лицу может ошибаться на несколько лет. В Ofcom заявили, что людям без фотодокумента, скорее всего, придется получить его, чтобы пользоваться сервисами с возрастными ограничениями.

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Платформы и риск обхода ограничений

Правительство Великобритании еще не подтвердило окончательный список платформ, на которые будет распространяться запрет. Ожидается, что он будет похож на австралийский перечень, в который входят Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube.

Генеральный директор Ofcom Мелани Доус признала, что часть детей будет пытаться обходить ограничения. По ее словам, мотивированные несовершеннолетние будут искать способы обойти правила, однако у платформ будут возможности снизить этот риск. В Австралии, где аналогичный запрет ввели в декабре прошлого года, регулятор eSafety в марте сообщил, что значительная часть детей младше 16 лет нарушала ограничения.

Ожидается, что британское правительство представит правила, подтверждающие запрет, до конца года. Ofcom также проведет консультации о наилучших способах проверки возраста, после чего опубликует официальные рекомендации.

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